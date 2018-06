Česku podráží nohy vláda bez důvěry. Donald Tusk i japonský premiér zrušili návštěvu Prahy

Česká republika stále nemá vládu s důvěrou - a projevuje se to v mezinárodních vztazích. Premiér Andrej Babiš například už několikrát neúspěšně usiloval o to, aby ho v Berlíně přijala na oficiální návštěvě kancléřka Angela Merkelová.

Praha - Do Prahy se chystaly špičky evropské politiky. Nakonec ale zůstaly doma kvůli tomu, že Česko stále nemá vládu s důvěrou parlamentu. Serveru Aktuálně.cz to řekl diplomat, který se podílí na pořádání konference Prague European Summit.

V pražském Lobkowiczkém paláci měl tento týden vystoupit šéf evropských summitů, tedy předseda Evropské rady, Donald Tusk. Anebo německý státní tajemník pro evropské záležitosti Michael Roth. Oba patří v jednáních mezi zeměmi EU k nejvlivnějším politikům.

Přijet měl taky například rumunský ministr pro Evropu Victor Negrescu. Kvůli tomu, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) stále nemá důvěru, ale svou účast nakonec zrušili.

"Proč by sem tito politici přijeli? Na podobné konference jezdí jen tehdy, když se kromě toho můžou sejít se svými protějšky v dané zemi. Tusk ale v Česku plnohodnotného partnera nemá, když je premiér Babiš stále bez důvěry," prohlásil zmiňovaný diplomat.

Potvrzuje se tak skutečnost, že absence vlády s důvěrou oslabuje českou pozici na mezinárodní scéně. Jak nedávno zjistily Hospodářské noviny, Babiš také několikrát neúspěšně usiloval o to, aby ho v Berlíně přijala na oficiální návštěvě kancléřka Angela Merkelová.

Podobně zatím dopadla i Babišem několikrát ohlášená návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Praze. Babiš na svém Twitteru v únoru oznámil, že by francouzský prezident mohl dorazit koncem května. Podle diplomatů ale nepřijede, dokud ve Strakově akademii nebude sedět vláda s důvěrou sněmovny.

Prezidenta Emmanuela Macrona jsem pozval i s manželkou do Prahy, tak doufám, že to vyjde a přijede koncem května. Mluvili jsme spolu asi 20 minut na 4 oči 😉 pic.twitter.com/Zmw5YCBODU — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 23, 2018

V Česku nemají jasného partnera

Vysvětlení dosavadních odtažitých vztahů ostatních států EU k Babišovi je jednoduché. Není v tom nic osobního.

"Lídři ostatních zemí nemají důvod investovat čas do budování vztahů s partnerem, který možná už za chvíli ve funkci nebude," řekl Aktuálně.cz Milan Nič, analytik berlínského think-tanku Společnost pro mezinárodní politiku (DGAP).

Donald Tusk cestu do Prahy oficiálně odřekl z osobních důvodů. Podle zdrojů Aktuálně.cz to je ale jen diplomatická výmluva.

Neúčast významných politiků na konferenci Prague European Summit tak zapadá do situace, kdy do Česka od loňských voleb prakticky žádní cizí vrcholní státníci nejezdí.

"Prostě tu teď nemají jasné partnery," říká vysoce postavený zdroj z české diplomacie.

Podle zjištění Aktuálně.cz měl o uspořádání oficiální návštěvy Prahy zájem taky japonský premiér Šinzó Abe. Japonsko patří k největším investorům v Česku i celé EU a znepokojují ho snahy Číny o posílení vlivu v ČR a dalších evropských zemích. Možnost Abeho návštěvy ale rovněž padla kvůli chybějící české vládě s důvěrou. Pokud se tato situace změní, japonský premiér by prý mohl dorazit na podzim.

Babiš: Žádné negativní dopady

Babiš ve vyjádření pro Aktuálně.cz popřel, že by se neúspěšně snažil o schůzku s Merkelovou. Připustil ale, že "aktuální stav samozřejmě není ideální" a rád by měl vládu s důvěrou co nejdřív. Podle něj to ale nemá žádné negativní dopady na českou vyjednávací pozici v EU.

"Mluvím několika cizími jazyky, se zahraničními partnery se tak bez problémů domluvím, mám telefonní číslo na několik premiérů a běžně si s nimi esemeskuji," tvrdí premiér.

Cílem každoroční konference Prague European Summit je, "aby se debata o budoucnosti EU odehrávala zrovna v Praze".

"Pro Česko je to extrémně důležité," říká jeden z organizátorů a ředitel think-tanku EUROPEUM Vladimír Bartovic. Na konferenci loni vystoupil například první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Letos ale žádný podobně významný evropský politik nedorazil.

