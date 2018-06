Prozraďte nám jména svých ministrů, vyzve Babiše Hamáček. Se Zimolou bude řešit tweet o Pochem

Předseda ČSSD Jan Hamáček je i přes problémy provázející sestavování vlády s hnutím ANO optimista. Podle svých slov věří, že "problém Poche" bude do konce týdne vyřešený. "Dnes se sejdu s Andrejem Babišem, v pátek má být schůzka pana Pocheho s prezidentem," sdělil Hamáček v reakci na to, že prezident Miloš Zeman zatím odmítá Pocheho jmenovat ministrem zahraničí, navíc premiér Babiš jej odmítá i prezidentovi navrhnout.

Praha - Předsedu ČSSD Jana Hamáčka čekají v úterý schůzky, které můžou hodně napovědět o vývoji kolem sestavování vlády, ale také o situaci uvnitř samotné sociální demokracie. Hamáček se odpoledne sejde s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou a večer s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem.

"Věřím, že vláda s ANO nakonec vznikne a problém kolem pana Pocheho do konce týdne vyřešíme," prohlásil Hamáček v úterý dopoledne na setkání s novináři. Je přesvědčen i o tom, že prezident Miloš Zeman a kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche si na páteční schůzce vzájemné neshody vyjasní a prezident nakonec Pocheho ministrem jmenuje. "Mé přání přání je, aby po víkendu bylo o vládě jasno," dodal.

Co by se stalo, pokud by prezident názor nezměnil, nechtěl Hamáček předjímat. Podle informací z ČSSD připadá v úvahu varianta, že by toto místo zůstalo neobsazené a Babiš by někoho z ministrů ČSSD pověřil i řízením diplomacie. "Toto zatím nechci komentovat," podotkl předseda ČSSD.

Každopádně ze všech jeho slov bylo zřejmé, že je nadále příznivcem vládní spolupráce ČSSD s ANO s tolerancí KSČM. Hlasy některých spolustraníků, kteří mluví o tom, že by sociální demokracie opět měla zvážit vládní angažmá, Hamáček odmítá.

"Nechápu názory, že nemáme jít do vlády ve chvíli, kdy nám straníci vstup do vlády s schválili.. Kdyby se ukázalo, že to, co bylo v referendu schváleno neplatí, nebo že naši partneři z ANO podmínky porušují, tak to by byla nová situace," uvedl doslova Hamáček. I kdyby ale tato "nová situace" nastala, šéf strany by podporoval další vyjednávání a ne odchod do opozice."Toto jsou logické porodní bolesti při sestavování vlády," řekl.

Na úterním setkání s Babišem bude chtít Hamáček vědět, koho ANO nominuje do vlády. Zatímco ČSSD své kandidáty již zveřejnila, Babiš dosud jména nezveřejnil. "Chtěl bych vědět, jaký je tým za ANO, zatím žádnou oficiální informaci nemáme," uvedl Hamáček.

Ten se ale musí potýkat také s problémy uvnitř ČSSD. Především jeho první místopředseda Jiří Zimola dává dlouhodobě najevo, že s nominací Pocheho nesouhlasí. V pondělí večer své názory opět připomněl, když na sociální sítě napsal: "Budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post."

Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že @CSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post. — Jiří Zimola (@jirizimola) June 18, 2018

Předseda Hamáček při úterním setkání s novináři přešel tato slova Zimoly s úsměvem, ale bylo znát, že z nich velkou radost nemá. "Dnes se s panem Zimolou sejdu a všechno probereme," avizoval.

Hamáček má navíc v posledních dnech ještě jeden problém. Sociální demokraté v Ostravě trvají na tom, aby za ně kandidoval do Senátu bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. Předsednictvo ČSSD se ale postavilo proti, takže Hamáček má v diáři také schůzku se zástupci ostravské sociální demokracie.