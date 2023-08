Kamera natáčela do poslední vteřiny. Útok na ruský tanker může změnit pravidla hry

Ačkoli Ukrajinci nemají válečné námořnictvo, uštědřili Rusům v Černém moři dvě rány, po kterých se mohou měnit ohledně agrese na Ukrajině "pravidla hry". Ovlivnit by to mohl zejména noční sobotní útok pomocí mořského dronu na tanker SIG, který dodával ropu ruské armádě.

Agentuře Interfax-Ukrajina to potvrdily zdroje z tajné služby s tím, že akci provedly v ukrajinských teritoriálních vodách u Kerčského mostu mezi okupovaným poloostrovem Krym a pevninským Ruskem. Podle zdroje BBC ukrajinská tajná služba a námořnictvo použily námořní dron a 450 kilogramů trinitrotoluenu (TNT).

"Vidíme dron jako řízenou střelu, která míří na loď. Dron ji zasahuje přímo do boku. V podstatě jde o jedno z nejzranitelnějších míst plavidla," popsal pro americkou CNN záběry z útoku plukovník ve výslužbě Cedric Leighton.

Podle něj mohli Ukrajinci s tolika kilogramy výbušniny způsobit masivní škody a zničit velkou část lodi. "To, co vidíte, je opravdu něco, co nám umožňuje uvědomit si, že typ války, se kterým se tu setkáváme, je asymetrický druh války," řekl Leighton, podle kterého se proti podobné zbrani těžko brání jakákoli loď na světě.

"Lodě mají radary, které je mají chránit před jinými hladinovými plavidly. V případě námořních lodí mají také radary, které je chrání před letadly. Ale ochrana proti námořním dronům je velmi malá. To je něco, co bude hodně měnit pravidla hry. Jakmile skutečně vyhodnotíme, jak schopní Ukrajinci v tomto konkrétním případě vlastně byli," dodal americký plukovník ve výslužbě.

Podle posledních zpráv byla loď poškozena a podle některých zdrojů nemůže samostatně dále plout. Rusko zásah tankeru označilo za "teroristický útok na civilní plavidlo". Ukrinform dříve uvedl, že zasažený tanker SIG údajně dodával letecké palivo z Krymu do Sýrie, za což byl zařazen na sankční seznamy USA. Nejedná se o civilní plavidlo, takže spadá pod zákaz ukrajinského ministerstva obrany ohledně přepravy vojenského nákladu, píše ukrajinská tisková agentura.

"Zasažená strojovna?"

Ruská státní agentura TASS s odvoláním na ruské úřady píše, že tanker utrpěl trhlinu v oblasti strojovny. K úniku paliva nedošlo, plavidlo je na hladině, uvedla ruská agentura. Útok na tanker se odehrál krátce po jiném útoku, kdy ukrajinský mořský dron zasáhl u ruského černomořského přístavu Novorossijsk výsadkovou loď třídy 775 Oleněgorskij Gorňak a poškodil ji tak, že nemůže provádět bojové úkoly.

Ukrajinci se nedávno CNN pochlubili novou verzí námořních dronů, které váží až jednu tunu. Uvezou výbušninu o hmotnosti stovek kilogramů, dokážou doplout 800 kilometrů a jejich maximální rychlost je 80 km/h. Ukrajinci o útocích těmito námořními drony většinou nehovoří, nicméně CNN před útoky na tanker a výsadkovou loď potvrdili, že je použili pro nejméně dva útoky. V červenci proti Kerčskému mostu a loni v říjnu proti okupovanému krymskému přístavu Sevastopol.



"Tyto drony vyrábíme na Ukrajině. Jsou zde navrženy a testovány. Jde o naši vlastní výrobu trupů, elektroniky a softwaru. Pro Rusy je zatím obtížné tak malé drony objevit. Jejich rychlost v současnosti převyšuje rychlost všech námořních plavidel v Černém moři," tvrdil CNN ukrajinský vývojář s přezdívkou Žralok. Rychlost a obtíže při detekci dronu mohou do jisté míry vysvětlovat, jak se plavidlům podařilo nepozorovaně dostat přes Černé moře a zaútočit na most a v posledních dnech i na ruské lodě.

"Tyhle drony jsou určeny k ničení lodí a flotily… věci, které se celkem úspěšně používají a děsí Rusy," myslí si Žralok. "Bude trvat pět, deset let nebo déle, než budou schopni účinně čelit tomuto typu zařízení. Jejich vybavení je z 20. století, naše je z 21. století. Mezi námi je rozdíl 100 let," uzavřel pro americkou stanici ukrajinský vývojář Žralok.

