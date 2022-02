Dozvuky Brexitu mění Severní Irsko. Volby by tu poprvé mohli vyhrát zastánci odtržení

Velká Británie oficiálně odešla z Evropské unie k 1. únoru 2020, ještě před začátkem koronavirové pandemie v Evropě. S důsledky brexitu se ale vypořádává doteď. V jednom z regionů Spojeného království mohou tyto dopady znamenat zásadní politickou změnu: nové průzkumy dávají šanci na vítězství v květnových volbách straně Sinn Féin. Ta dlouhodobě prosazuje odtržení Severního Irska od Británie.

Pokud by se volby do severoirského parlamentu konaly nyní, Sinn Féin by v nich získala 23,2 procenta hlasů. Znamenalo by to, že by v devadesátičlenném sboru zákonodárců získala poprvé v historii nejvíc křesel.

Dosud vedoucí unionisté z DUP, kteří naopak prosazují úzké vazby na Londýn, by si odnesli jen 19,4 procenta. "Podoba naší společnosti se mění," okomentoval nový průzkum Peter Shirlow, ředitel Institutu pro irská studia Univerzity v Liverpoolu, která dotazování provedla.

Unionisté v poslední době oslabují kvůli sporu o hraniční kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Severní část irského ostrova totiž po brexitu zůstala součástí celní unie a jednotného evropského trhu, aby se vyhnula nutnosti zdůrazňovat hranici mezi oběma Irsky. Ta je dnes symbolem sporu mezi republikány a unionisty nebo také katolíky a protestanty, který v druhé polovině 20. století přerostl v násilný občanský konflikt. Proto se kontroly, které se týkají potravin a zemědělských výrobků, po domluvě přesunuly na hranici, která vede mezi dvěma ostrovy: Irskem a Británií.

Severoirská DUP to dlouhodobě kritizuje. "Chceme, aby Severní Irsko získalo zpět své místo v rámci vnitřního trhu Spojeného království," argumentuje lídr strany Jeffrey Donaldson.

Zdejší vláda, donedávna vedená unionistickým premiérem Paulem Givanem, na začátku února oznámila, že kontroly zemědělských produktů, které přicházejí do Severního Irska ze zbytku království, prakticky okamžitě zruší. Zavedení kontrol v opačném směru Londýn zatím odkládá.

Jenže s tím nesouhlasí Evropská unie. Ta to označila za zásadní porušení mezinárodního práva, konkrétně severoirského protokolu, který zdejší pobrexitová pravidla rámuje. Podobně jako Brusel hovoří i Sinn Féin a ministr zahraničí Irska, tedy země ležící jižně od Severního Irska.

Givan v reakci na vyostření sporu podal demisi, automaticky proto skončila i vicepremiérka za Sinn Féin Michelle O'Neillová. Právě jí by podle aktuálních průzkumů mohla po volbách připadnout hlavní role v severoirské vládě.

Vzpomínky na IRA

Květnové volby se mají záměrně konat až poté, co Brusel, Londýn a Belfast vyřeší spor o kontroly v moři mezi Británií a Irskem. Výsledkem by měly být změny severoirského protokolu, které by uspokojily všechny strany. Evropská unie chce intenzivně jednat s Británií do konce února, na začátku března pak představí vlastní názor na zrušení kontrol i Nejvyšší soud v Belfastu.

Status Severního Irska po brexitu je pro DUP, která odchod z EU podporovala, nejdůležitějším politickým tématem. Tvrdí, že je to největší hrozba pro jednotu Spojeného království za několik desetiletí, která může "uspět tam, kde terorismus selhal", nechal se slyšet lídr strany Donaldson.

Odkazoval tím mimo jiné na činy Irské republikánské armády (IRA), se kterou byla v minulosti spojená i Sinn Féin. IRA se snažila dosáhnout sjednocení na irském ostrově i násilnými prostředky.

DUP proto hrozí, že pokud nebude protokol i s kontrolami zrušen, společnou vládu s republikány ze Sinn Féin v budoucnu nepodpoří. Křehká rovnováha moci v regionu je přitom výsledkem náročných vyjednávání v 90. letech, která po třech desítkách let ukončila pnutí mezi irskými nacionalisty a zastánci britské monarchie a vytvořila systém, v němž se na moci podílejí.

Odtržení? Nejisté

Data zveřejněná v úterý agenturou Reuters ukazují, že co se týče mezinárodního obchodu, Severní Irsko se po brexitu skutečně více přiblížilo svému jižnímu sousedovi. "Rostoucí objem vývozu do Severního Irska (z Irska) dosáhl 3,7 miliardy eur (90 miliard korun), což naznačuje, že firmy na sever od hranice se vyhnuly novým kontrolám zboží ze zbytku Spojeného království do Severního Irska tím, že přivážely více zboží z Irska," píše Reuters.

Naopak vliv brexitu na možné odtržení Severního Irska a připojení k Irské republice přibližně sto let po jejich rozdělení není zatím zřejmý. Většina obyvatel severně od hranice podporuje uspořádání referenda, které by přineslo odpověď. Dvě třetiny pak věří, že takové hlasování v příštích deseti letech by dopadlo ve prospěch irského znovusjednocení. Právě teď by ale nejspíš většina hlasovala pro setrvání ve Spojeném království.

"Připadá mi, že se nacházíme v kritickém bodě," míní politoložka Katy Haywardová z Queen's University v Belfastu. "Nemůžeme ignorovat to, že sto let po svém vzniku se Severní Irsko zásadně proměnilo," věří.

Argumentem pro odtržení je pro celou řadu zejména mladých lidí v Severním Irsku právě brexit, který zdejší voliči v referendu před šesti lety odmítli. Naopak zrušení severoirského protokolu, jak žádají unionisté, pro severoirské voliče v tuto chvíli zásadní otázkou není, ukázal průzkum. Mnohem víc je zajímá budoucnost zdravotnického systému, ekonomiky a obnova po koronavirové pandemii.

Co se stane po květnových volbách, je jen těžko předvídatelné. Mimo jiné i proto, že podle průzkumu více než pětina voličů neví, komu svůj hlas odevzdá. "Chci, aby v těchto volbách zvítězil unionismus. Protokol je problém pro mnoho lidí, se kterými mluvím," trvá na svém po zveřejnění výsledků průzkumu lídr DUP Jeffrey Donaldson. U voličů mezitím roste podpora hlavně těch stran, které historické dělení na "proirské" a "probritské" odmítají.

Někteří umírněnější politici se ale obávají, že pokud DUP dodrží slovo a odmítne se Sinn Féin v případě jejího vítězství spolupracovat, převezme vládu nad Severním Irskem přímo Londýn. Jako se to stalo i v minulosti.

