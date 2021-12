Skoty naštval brexit. Hlasování o nezávislosti bude do dvou let, slibují politici

Za dva roky by mohli Skotové ve volebních místnostech přepsat mapu světa. Tamní premiérka Nicola Sturgeonová tlačí na konání referenda o nezávislosti na Británii. V pondělí uvedla, že by se mělo konat do konce roku 2023. Politici z její strany věří, že tentokrát je šance na odtržení velká. "Brexit změnil situaci, lidé jsou pořád naštvaní," říká pro Aktuálně.cz Alyn Smith.

Referendum o nezávislosti Skotska se konalo před sedmi lety, kdy svůj hlas odevzdalo téměř 85 procent právoplatných voličů. Nakonec na otázku "Mělo by být Skotsko nezávislá země?" odpovědělo 44,7 procenta voličů "ano" a 55,3 procenta "ne".

Případné příští hlasování by ale mohlo být jiné. Podle Alyna Smithe, člena Skotské národní strany (SNP), kterou vede Sturgeonová, setrvání v monarchii podpořili lidé i proto, že nechtěli přijít o členství v Evropské unii. To se ale s brexitem změnilo.

Skotsko při odchodu z EU přišlo o své zastoupení v Bruselu, kde působil Smith mezi lety 2004 a 2019 jako europoslanec, a o evropské fondy. Británie už také není tolik přívětivá k migrantům, kteří jezdili do země za prací. "Ekonomika je po brexitu horší, mnoho lidí odjelo. V mém obvodu je mnoho hotelů, restaurací a služeb, které nemohou najít zaměstnance," popisuje Smith stav v historickém městě Stirling.

Téma brexitu je pro Skoty obzvlášť důležité proto, že oni sami hlasovali pro setrvání v Evropské unii v jednoznačném poměru 62 ku 38 procentům hlasů. Jak připomíná Smith, žádný skotský obvod nebyl pro odchod z EU. Nakonec ale převážily hlasy zbytku Spojeného království. "Referendum o nezávislosti Skotska se odehrálo jen 18 měsíců před referendem o brexitu, takže jsme často vedli diskuse o tom, co nám členství v unii přináší. Skotové byli lépe informováni," vysvětluje politik.

Jeho strana, která stála i za předchozím referendem o nezávislosti a která v květnových parlamentních volbách vyhrála s téměř 48 procenty hlasů, proto slíbila nové hlasování. Bude ale potřeba schválení od britské vlády.

"Pokud to covid dovolí, tak příští rok, až zima přejde v jaro, odstartuje kampaň na přesvědčení většiny obyvatel Skotska, že naše budoucnost bude jistější v případě nezávislého národa," uvedla tento týden Sturgeonová. "V průběhu příštího roku spustím proces potřebný pro konání referenda do konce roku 2023," cituje skotskou premiérku server Politico.

"Lidé pořád řeší covid-19, práci nebo školu, takže víme, že se to nestane zítra. Chceme, aby na to rozhodnutí byli připraveni. Jsme trpěliví, čekali jsme 300 let, můžeme počkat ještě pár dalších," doplňuje Smith.

Světlo pro Skotsko v EU

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují vyrovnané šance. Podpora skotské nezávislosti během vrcholu pandemie pravidelně překračovala 50 procent, nicméně v nedávných průzkumech opět klesla. Například podle říjnového dotazování, na které se odkazuje deník Daily Record, by chtělo zůstat ve Spojeném království 52 procent Skotů.

Průzkumy, které proběhly jen o měsíc dřív, se ale ptaly také na to, zda by volbu Skotů ovlivnilo případné členství v Evropské unii. Až 21 procent z těch, kteří odmítají nezávislost, uvedlo, že pokud by se Skotsko s jistotou stalo členem EU, pravděpodobně by svůj hlas přehodnotili, píše Politico.

"Velká Británie strádá. I přes mnoho důkazů si stále hodně Britů myslí, že brexit byl úspěch. Brexit ale pro Skoty změnil situaci. Evropská unie nemůže vzít zpět Velkou Británii, ale Skotsko ano," tvrdí Smith. "Lidé, kterým na tom záleží, budou nyní podporovat nezávislost víc než dřív."

"Myslím, že Skotsko si chce samo rozhodovat, což platí i o Evropské unii, kterou vnímáme jako rodinu. Chceme mít svobodu, být součástí skupiny mnoha zemí a chceme, aby i ony byly naší součástí. Chceme mít možnost poznávat, v čem jsme rozdílní," popisuje pro Aktuálně.cz pětapadesátiletá Nikki, která se na začátku listopadu zúčastnila ve skotském Glasgow pochodu za klima.

Věří, že Skotsko v příštím referendu získá nezávislost. "Už teď se v zákulisí vyjednává například o bankovním systému a dalších záležitostech, které dělají nezávislou zemi," říká.

O zákulisním vyjednávání mluví i Smith. "Stejně jako se na referendum připravujeme my, tak se na něj připravují i oni," říká o londýnské vládě. Jeho SNP chystá informační letáky, plánuje veřejné debaty a doufá, že se jí k hlasování podaří dostat i mladé, mezi kterými má nezávislost největší podporu. "Mladší lidé jsou obecně zelenější, pro feminismus a naštvaní kvůli brexitu, protože tím přišli o možnosti. Univerzity jsou naše skrytá zbraň," odhaduje.

O vrácení se do Evropské unie mluví řada politiků ze SNP. Jednou z nich je i Aileen McLeodová, která byla krátce europoslankyní, než Británie definitivně z EU odešla. "Tento pátek se odehraje skutečná tragédie pro Skotsko, protože bude odtrženo od Evropské unie proti demokratickému hlasování svých lidí. Skotsko je evropská země a já se těším, až se nezávislé Skotsko znovu přidá k Evropské unii," prohlásila těsně před brexitem. "Než se tak stane, doufám, že necháte pro Skotsko rozsvícené světlo," dodala.

EU zatím nevyjednává

Pokud si Skotové nezávislost odhlasují, začne tamní vláda podle Smithe ihned vyjednávat s EU. "Byli jsme součástí Evropské unie 40 let, potřebujeme jen zjistit, co se od vystoupení změnilo a jak se vrátit zpět," vypočítává. "Budeme muset vyřešit nějaké ekonomické záležitosti, jako je měna. Nejsme ale první zemí, která by do EU vstoupila."

Samotný Evropský parlament podle českého europoslance Ondřeje Kovaříka (nestraník za ANO) otázku skotské závislosti zatím neprojednává. Není si vědom ani žádných pobrexitových jednání mezi Evropskou unií a Skotskem.

"V tuto chvíli je jakákoli diskuse o možném budoucím přistoupení Skotska k EU vysoce spekulativní. Můj osobní názor je, že kdyby taková situace nastala, Skotsko by muselo projít procesem přístupových jednání, a pokud by uspělo, nebyl by důvod se přistoupení bránit. V tomto případě ale mluvíme v čistě hypotetické rovině," řekl pro Aktuálně.cz Kovařík, který je náhradníkem v delegaci v Evropském parlamentu zaměřující se na partnerství EU a Spojeného království.

