Trumpův perný čtvrtek: V Hanoji neuspěl, doma jeho "zametač" poskytl výbušnou výpověď

Americký prezident Donald Trump se v Hanoji na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem snažil dosáhnout triumfu své zahraniční politiky a dojednat mír na Korejském poloostrově. Jenže přímo ve Spojených státech zastínilo summit ve Vietnamu jiné, domácí drama. Trumpův bývalý právník Michael Cohen vznesl výbušné obvinění, že Donald Trump se jako americký prezident přímo v Bílém domě dopustil trestného činu.

Zatímco Donald Trump ve středu večer tamního času v Hanoji seděl u slavnostní večeře s Kim Čong-unem, americká média v přímém přenosu sledovala Cohenovo vystoupení v Kongresu. Ve Vietnamu se nakonec nedosáhlo žádné dohody s KLDR, pro Trumpa bylo ale značně nepříjemné i toto svědectví pod přísahou.

Cohen nejenže potvrdil, že před prezidentskými volbami 2016 na Trumpův pokyn a v koordinaci s ním vyplatil ze svého osobního účtu 130 000 dolarů (tři miliony korun) pornoherečce Stormy Daniels za to, že bude mlčet o svém někdejším sexuálním poměru s Trumpem. Cohen navíc nyní podrobně popsal, jak mu Donald Trump následně už jako prezident v průběhu roku 2017 poslal peníze za "výpalné" pro Stormy Daniels zpět na účet.

"Neboj se, Michaele, tvé šeky s lednovou a únorovou refundací jsou na cestě," citoval Cohen ve středu Trumpova slova, která měl americký prezident říct, když ho Cohen v únoru 2017 navštívil v Bílém domě.

Cohen přímo během svědectví v Kongresu na promítacím plátně prezentoval kopii jednoho z šeků na 35 tisíc dolarů, podepsaného Trumpem ze začátku srpna 2017.

"Jde o prezidentem Trumpem osobně podepsaný šek, z jeho osobního bankovního účtu, z doby, kdy už byl prezidentem USA, jako refundace za nelegální výpalné, které jsem jeho jménem vyplatil," uvedl Cohen.

On sám byl už v předchozích měsících odsouzen k tříletému trestu, na který nastupuje příští týden. Vyplacením peněz pro Stormy Daniels totiž porušil americkou legislativu o financování předvolebních kampaní. Cohenovo středeční svědectví a šeky od Trumpa by teď ale mohly být prvním přímým důkazem, že porušení výše zmíněného zákona se dopustil i prezident.

"Je to důkaz, že Trump se jako prezident účastnil podvodu k porušení zákona o financování kampaní," uvedl Richard L. Hasen, profesor volebního práva z Kalifornské univerzity, pro americký list New York Times.

Munice pro demokraty

Na rozdíl od Cohena Trumpovi nejspíše nehrozí, že by byl teď zažalován a postaven před soud. V americké politické praxi podle většinového právnického výkladu v takových případech prezidenta chrání imunita. Cohenovo svědectví ale může podnítit demokraty v Kongresu, aby zahájili proces možného odvolání prezidenta z funkce, takzvaný impeachment.

A v každém případě to dává demokratům novou politickou munici do kampaně před prezidentskými volbami v roce 2020. Ty budou sice až za dvacet měsíců, ale už nejméně dvanáct demokratů zahájilo kampaň.

Už předem se očekávalo, že Cohenovo vystoupení v Kongresu mediálně přebije Trumpovo jednání s Kimem v Hanoji. Hlavní body Cohenova vystoupení, kde prezidenta označuje za "rasistu, podvodníka a švindlíře", se v médiích objevily v předstihu, už v úterý večer.

"Je to grandiózní troll, je to nejgrandióznější troll Trumpova života," upozorňoval novinář a autor knihy o prezidentovi Tim O'Brien v deníku Washington Post, že málokdo se dostal Trumpovi pod kůži tak, jak to lze čekat od Cohena.

Cohenova středeční prezentace v Kongresu, kdy několik hodin odpovídal na otázky zákonodárců, ovšem celému jeho svědectví ještě dodala dramatičtější a pro Trumpa mnohem vážnější politický náboj.

Michael Cohen ukázal na řadu dalších, pro Trumpa nepříjemných, až nebezpečných témat. Trumpův bývalý právník se vyjádřil i k několika důležitým bodům takzvané ruské kauzy. Tedy ke zvláštnímu vyšetřování vyšetřovatele Roberta Muellera, který od května 2017 zjišťuje, zda Donald Trump a jeho tým v kampani 2016 nespolupracovali s Rusy, kteří zasáhli do amerických voleb s cílem poškodit Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou.

Podle amerických tajných služeb Rusko zcizilo e-maily z volebního štábu Clintonové a tuto elektronickou komunikaci, která stavěla Clintonovou do špatného světla, následně zveřejnil server WikiLeaks.

"Nebylo by to skvělé?"

Donald Trump tvrdí, že o těchto aktivitách předem nic nevěděl. Podle středečního svědectví právníka Cohena ale Trumpa uprostřed kampaně 2016 o celé věci dopředu informoval jeho dlouholetý poradce Roger Stone, který byl v přímém kontaktu se šéfem WikiLeaks Julianem Assangem.

"Byl jsem v kanceláři pana Trumpa, když mu sekretářka řekla, že Roger Stone je na telefonu," uvedl Cohen. Trump pak podle něho pustil hovor nahlas.

"Pan Stone řekl panu Trumpovi, že právě mluvil s Julianem Assangem a že mu pan Assagne řekl, že během několika dnů se objeví velká dávka e-mailů, které poškodí kampaň Hillary Clintonové," uvedl Cohen. Trump podle něho reagoval ve smyslu: "Nebylo by to skvělé?"

Cohen ve středu dále potvrdil, že až do pokročilé fáze prezidentské kampaně, nejméně do června 2016, kdy do voleb zbývaly už jen čtyři měsíce, právě on z Trumpova pověření na ruské straně aktivně sondoval možnou výstavbu hotelu Trump Tower v Moskvě.

"Po každé komunikaci (s ruskou stranou) jsem ho informoval," uvedl Cohen a dodal, že pravidelně byl kvůli tomu také v kontaktu s Trumpovými dospělými dětmi, dcerou Ivankou a nejstarším synem Donaldem Juniorem.

Věděl i o shánění kompra na Clintonovou?

Právě v souvislosti s Donaldem Juniorem a ve vztahu k celé ruské kauze pak Cohen namířil na jeho otce Donalda Trumpa ještě jedno možné přitěžující obvinění. Podle Cohena Trump předem věděl o tom, že jeho syn se uprostřed kampaně, v červnu 2016, má setkat s ruskou právničkou, která mu slíbila kompromitující materiál na Hillary Clintonovou.

Donald Trump tvrdí, že setkání se uskutečnilo zcela bez jeho vědomí, že se o celé věci dozvěděl až o řadu měsíců později z médií. Cohen ovšem tvrdí, že byl u toho, když se Donald Junior s otcem o chystané schůzce bavil.

"Pamatuji si, jak se Donald Junior naklonil ke svému otci a tichým hlasem řekl: 'Schůzka je dohodnuta.' A pamatuju si, že pan Trump řekl: 'O. K., dobře, dej mi pak vědět,'" uvedl Cohen ve svém středečním svědectví.

Republikánští kongresmani během středečního slyšení torpédovali a zpochybňovali Cohenovu důvěryhodnost. Opakovaně upozorňovali, že je usvědčený, odsouzený lhář a podvodník.

"Je to možná vůbec poprvé, kdy se někdo, usvědčený, že lhal před Kongresem, vrátil jako hvězdný svědek," vypíchl například republikánský kongresman Jim Jordan fakt, že Cohen jde příští týden do vězení i za to, že na podzim 2017 lhal, když původně v Kongresu vypovídal o ruské kauze.

Vietnamská ironie

Cohenovo aktuální vystoupení ale zdaleka přesáhlo rámec ruské kauzy, a přestože sám Cohen nemusí mít u Američanů velký kredit, zasáhl i některá jiná Trumpova slabá místa. Prezident například dlouhé roky tvrdí, že ze zdravotních důvodů nemohl narukovat do Vietnamu. Cohen ve svém svědectví ale potvrdil všeobecně sdílený názor, že ze strany Trumpa to byla jen výmluva.

"Myslíš, že jsem hlupák, přece bych nešel do Vietnamu," vylíčil Cohen, jak mu Trump měl přiznat, že se přes falešné zdravotní potíže vyhnul "draftu".

Během středečního vystoupení v Kongresu Michael Cohen pohlédl do kamery, když četl tuto pasáž ze svého předem připraveného projevu, a řekl: "Prezidente Trumpe, vidím ironii v tom, že jste právě ve Vietnamu."

Podle politického analytika Geralda Seiba z deníku Wall Street Journal byli sotvakdy před tím Američané svědky takových kontrastů. V jednu chvíli sledují svého prezidenta, jak se možná blíží k historickému průlomu ve vyřešení desítky let trvající krize na Korejském poloostrově. A v dalším okamžiku bývalý dlouholetý Trumpův osobní právník, vypovídající pod přísahou, prezidenta označí za "rasistu, podvodníka a švidlíře", který porušuje zákony.

Video: Kontakt s Rusy řídili Trumpovi lidé, Rusové čekali, že si s ním snáz rozdělí sféry vlivu, říká Kolář