Dohoda o přidružení Ukrajiny k Evropské unii vešla v platnost

před 40 minutami

Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o přidružení vstoupila v pátek v plném rozsahu v platnost. A to navzdory snahám Ruska ji zhatit. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker to označil za svátek pro celou Evropu, zatímco ukrajinský prezident Petro Porošenko za den, který vstoupí do dějin silné a nezávislé Ukrajiny. Valná část dohody platí od listopadu 2014, ekonomická část od loňského Nového roku. Porošenko ocenil, že za šest měsíců letošního roku obchod s EU vzrostl o 22 procent a že na Unii připadají téměř dvě pětiny ukrajinského obchodu. O uzavření dohody Kyjev jednal s EU už od dob prezidenta Viktora Juščenka před deseti lety.

Související