Do Dauhá k podpisu mírové smlouvy s USA přijela delegace Tálibánu

Americká rocková kapela Green Day, která 19. června vystoupí na královéhradeckém festivalu Rock for People, v pátek zrušila asijské turné kvůli obavám z šíření koronaviru a omezení cestování i hromadných akcí. V Singapuru, Bangkoku, Tchaj-peji, Hongkongu, Soulu nebo Tokiu měla sestava vystoupit začátkem března předtím, než v květnu přejede do Evropy. "Víme, že je to otrava, a na vás všechny se těšíme. Lístky ale nevyhazujte, brzy oznámíme nová data koncertů," slibují Green Day. Kvůli koronaviru už koncerty v Asii odřekli také celosvětově úspěšný korejský boyband BTS, americký R&B zpěvák Khalid nebo britský raper Stormzy. Ten příští středu 4. března vystoupí v pražské Malé sportovní hale.