Uráží papeže, obdivuje Trumpa. Divoký Milei chce radikálně "vyléčit" Argentinu

Fanoušci ho v dobrém nazývají šílencem. Účesem připomíná Elvise Presleyho. On sám sebe označuje za lva. V rámci předvolební kampaně se po ulicích argentinských měst proháněl s motorovou pilou v ruce, opakovaně urazil papeže Františka, je bývalou televizní hvězdou. A od neděle také novým prezidentem Argentiny. Třiapadesátiletý Javier Milei zvítězil s jasnou většinou 56 procent hlasů.

Údiv politologů krátce po sečtení výsledků prezidentských voleb vystřídaly obavy, kam zemi bojující s vysokou inflací a mnoha dalšími problémy Milei během svého úřadování dovede.

"Je to triumf, který není ani tak zásluhou Mileie a jeho zvláštností a specifik, jako spíše poptávky po změně. Je to únava, vyčerpání a protestní hlas většiny Argentinců," zhodnotil výsledek argentinský analytik Lucas Romero. Ve své kampani se Milei těšil podpoře zejména mezi mladými a lidmi z nižších sociálních vrstev.

Motorovou pilu během setkání s voliči nevzal do ruky náhodou. Jeho plány na vyléčení Argentiny jsou radikální. Jako první by rád nahradil domácí měnu peso americkým dolarem. "Peso je měnou, kterou vydává argentinský politik, a proto nemá ani hodnotu výkalu a neposlouží vám ani k hnojení," prohlásil podle agentury AP v jednom z předvolebních rozhovorů.

Milei jako superhrdina zpívá o problémech Argentiny:

President-elect Javier Milei once appeared singing about the economic crisis of Argentina while dressed as General Ancap, his superhero alter ego. pic.twitter.com/mKBeECLm4c — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 20, 2023

Milei sám sebe nazývá libertariánem a minarchistou. Vyznavači teorie minarchismu tvrdí, že úkolem vlád by měla být jen ochrana jednotlivce proti násilí a společenskému tlaku. "To je někdo, kdo věří, že stát by měl mít na starosti pouze bezpečnost a spravedlnost," tvrdí Milei.

Vítěz prezidentských voleb volá také po výrazném zeštíhlení státní správy včetně zrušení několika ministerstev, například zdravotnictví či školství.

Slibuje rovněž ořezání státních výdajů, rušení daní a snížení regulace. Z vedení chce vyhnat "kastu politiků". Otevřeně se inspiruje někdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který v předvolebních kampaních rád vykřikoval hesla o "vysoušení washingtonské bažiny", tedy odstranění "zkorumpovaných politiků".

Na rozdíl od svého amerického vzoru se může opřít o mnohaletou praxi ekonoma. Milei vystudoval ekonomiku na univerzitách Belgrano a Torcuato Di Tella v Buenos Aires. Argentinská média zmiňují jeho vynikající schopnosti v oblasti ekonomické matematiky. V minulosti působil jako ekonom v několika národních a mezinárodních veřejných orgánech, byl hlavním ekonomem v soukromé společnosti Corporación América či v argentinské pobočce banky HSBC. Na kontě má celou řadu knih a desítky vědeckých prací.

Podle jeho známých a kolegů se v něm však vždy praly dvě osobnosti - schopný ekonom a bouřlivák. "Vypadá jako Wolverine. Dokonce se tak i chová. Je to takový antihrdina," popsala ho Lilia Lemoineová, známá argentinská cosplayerka a členka koalice La Libertad Avanza (Svoboda vpřed), v jejímž čele Milei stojí.

"Je loajální a statečný. Umí se naštvat a být agresivní na své nepřátele, ale pouze tehdy, když na něj zaútočí. Bezdůvodně by nikdy po nikom nešel," popsala Lemoineová jeho povahu pro server The Guardian.

Tantrický sex i kritika papeže

Milei si získal popularitu také jako moderátor pořadu Demoliendo Mitos (Boříme mýty). Do něj si pravidelně zval pravicově orientované liberální ekonomy a společně kritizovali "počínání politické smetánky" druhé největší ekonomiky Jižní Ameriky.

Jako host televizních pořadů propagoval libertariánské principy fungování společnosti. Nikdy neopomněl dodat i střípek, který do jinak seriózních debat nepatřil. Prohlásil se například za experta na tantrický sex. "Každý chlap má svoji sexuální dynamiku. Já například ejakuluju jednou za tři měsíce," prohlásil podle portálu Infobae v roce 2018.

Divoká vystoupení z něj podle zahraničních médií udělala miláčka veřejnosti a vystřelila ho do politiky. V roce 2020 se stal členem koalice La Libertad Avanza. O rok později byl zvolen do argentinského parlamentu. Cesta do prezidentského úřadu už tehdy byla podle médií za rohem.

Milei se přitom proslavil výroky, které by politikům mohly kariéru spíš poškodit. Papeže Františka, který pochází z Argentiny, označil za socialistu. Nazval ho také "imbecilem, který vždy stojí na straně zla". Opřel se i do argentinské fotbalové legendy Diega Maradony.

Naopak neskrývá obdiv k někdejší britské premiérce Margaret Thatcherové, které nemůže většina Argentinců přijít na jménu kvůli její klíčové roli při válce o Falklandy v roce 1982. Popírá také klimatickou změnu a sexuální výchovu označil za "spiknutí proti rodině".

Milei zároveň podpořil manželství stejnopohlavních párů a uvolnil by pravidla pro držení střelných zbraní, napsal El País. Nebránil by se ani možnosti legálního prodeje lidských orgánů. "Mým hlavním majetkem je moje tělo, proč bych se tedy jeho částí nemohl legálně zbavit," komentoval to.

Samotář a milovník psů

Letos v Argentině vyšla o Mileim také neautorizovaná biografie s názvem El loco (Blázen). Spisovatel Juan Luis González v něm novou hlavu státu vykresluje jako samotáře, který si během studií prošel šikanou. Podle autora ho ovlivnil také komplikovaný vztah s otcem. "Mnohem více než jeho odvážné myšlenky mi dělá starosti jeho duševní rozpoložení a emoční stabilita," tvrdí González.

V mládí se Milei aktivně věnoval sportu, byl fotbalovým brankářem klubu Chacarita Juniors. Zpíval také v rockové kapele Everest. V osmdesátých letech, kdy jeho země bojovala s hyperinflací, se sportem skončil a začal se zajímat o ekonomiku.

Je svobodný a z rodiny se dnes stýká jen se svou sestrou Karinou, která také vedla jeho kampaň. Opakovaně ji označil za hlavní strůjkyni jeho politického úspěchu a s nadsázkou ji nazývá "šéfovou".

Za nejbližšího přítele označoval svého psa - anglického mastifa Conana. Po úmrtí psa v roce 2017 zaplatil padesát tisíc dolarů (v přepočtu téměř 1,12 milionu korun) a nechal si naklonovat čtyři jeho kopie. Nazývá je svými čtyřnohými dětmi. Všechny pojmenoval podle známých ekonomů - mimo jiné má Murraye a Lucase podle ekonomů Murraye Rothbarda a Roberta Lucase. Někteří političtí komentátoři ironicky tvrdí, že Milei si nechává, co se týče ekonomiky, radit právě od mastifů.

Tvrdý střet s realitou?

Předvolební hesla zajistila Mileimu výhru ve volbách, pro uskutečnění svých politických plánů bude ale muset hledat spojence. Blok několika stran, v jehož čele stojí, nemá mezi poslanci a senátory většinu. V argentinském systému je prezident rovněž šéfem vlády a velitelem ozbrojených sil. Vybírá a jmenuje státní funkcionáře od soudců až po guvernéra centrální banky - tu by chtěl Milei zrušit. Mnohé plánované změny vyžadují úpravu zákonů, a tedy souhlas parlamentu. V legislativní oblasti prezident může vydávat mimořádné dekrety, které však parlament může odvolat.

Milei se úřadu ujme 10. prosince. Krátce po ohlášení výsledků voleb potvrdil, že nejprve chce zkrotit inflaci, která se v Argentině pohybuje kolem 140 procent. Tvrdí, že dramaticky rostoucí nárůst cen vyřeší do dvou let. Politologové se však shodují, že ze svých slibů bude muset v mnohém slevit.

Nově zvolený prezident chce také zahájit rozsáhlou privatizaci. "Vše, co může být soukromé, se dostane do soukromých rukou," řekl v rozhovoru, který v pondělí odvysílala stanice Radio Continental.

Milei však popřel, že by chtěl privatizovat školy a nemocnice, jak podle něj mylně tvrdili jeho političtí odpůrci. "Změna, kterou naše země potřebuje, musí být drastická," tvrdí. S odkazem na heslo svého oblíbence Trumpa dodal, že "udělá Argentinu opět skvělou".