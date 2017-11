Dezertér Bergdahl bude degradován a zaplatí pokutu, do vězení nepůjde. Podle Trumpa je to ostuda

před 1 hodinou

Americký voják Bowe Bergdahl, který v Afgánistánu dezertoval z armády a upadl do zajetí Tálibánu, bude degradován a zaplatí pokutu ve výši deseti tisíc dolarů, do vězení však nepůjde. Americký prezident Donald Trump to označil za ostudu. Již dříve prohlásil, že Bergdahl je zrádce a zasloužil by popravit.

Doporučujeme

Washington - Americký seržant Bowe Bergdahl, který během svého nasazení v Afghánistánu dezertoval, bude degradován, pokutován a zbaven vojenské cti, do vězení ale nepůjde. Rozhodl o tom v pátek vojenský soud na severokarolínské armádní základně Fort Bragg. Žalobci pro Bergdahla žádali trest vězení ve výši 14 let, prezident Donald Trump označil dnešní verdikt soudu za ostudný. Bergdahla zadržel afghánský Tálibán, když 30. června 2009 opustil své stanoviště. V zajetí ho radikální islamisté drželi bezmála pět let. Na svobodu se dostal výměnou za propuštění pěti členů Tálibánu zadržovaných na americké vojenské základně Guantánamo. Část Bergdahlových kolegů mu vyčítá, že k teroristům odešel záměrně a že při snaze o jeho osvobození zahynulo několik amerických vojáků. Bergdahl připouští dezerci, ale sympatie s radikály popírá. Soudce Jeffery Nance dnes své rozhodnutí podle agentury AP nijak nekomentoval. Jednatřicetiletý Bergdahl verdikt přijal s napětím ve tváři a pohledem upřeným do země. Rozsudek je pro americké novináře překvapením, protože souzenému dezertérovi hrozil vysoký trest a během vyšetřování údajně s prokurátory výrazněji nespolupracoval. Za přitěžující okolnost byl považován i fakt, že při pátrání po zmizelém Bergdahlovi bylo několik amerických vojáků zraněno. Obhájci argumentovali tvrzením, že jejich klient během pětiletého zajetí trpěl a odnesl si psychické problémy. Neuvědomoval si prý následky svého činu. Součástí rozsudku je i pokuta ve výši 10 000 dolarů (220 000 korun), kterou bude odsouzený splácet deset měsíců. Zbavením vojenské cti Bergdahl přijde o všechny výhody válečného veterána. Obama: Proč se mám omlouvat za vrácení vojáka rodičům? číst článek Bergdahlův příběh rozdělil americkou společnost, prezident Barack Obama byl kritizován za souhlas s výměnou dezertéra za pětici teroristů z Tálibánu. Část Američanů byla na druhé straně přesvědčena, že voják neopustil tálibánské vězení jen proto, aby byl uvržen do amerického. Kauza zasáhla svým způsobem i do loňské prezidentské kampaně. Pozdější vítěz Donald Trump o Bergdahlovi prohlásil, že je "zrádce a zasloužil by popravit". Pochopení pro znění rozsudku neprojevil prezident ani dnes. "Rozhodnutí o seržantu Bergdahlovi je úplná a naprostá ostuda naší země a naší armády," napsal Trump na Twitteru.

Související