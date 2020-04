Vědci odhalují roli dětí jako přenašečů: Chlapec potkal 170 lidí, nikoho nenakazil

Už měsíc a půl platí ve Španělsku velmi přísná karanténa. Ven se může jít jen na nezbytný nákup potravin, do lékárny, k lékaři nebo na krátkou procházku se psem. Tyto výjimky platí ovšem jen pro dospělé. Děti ven nesmí, už skoro šest týdnů tráví veškerý svůj čas zavřené doma. Jít na hřiště nebo jen na procházku je zakázané.

Změní se to příští týden. Od pondělí budou moci děti do čtrnácti let doprovodit jednoho z rodičů třeba na nákup. Jít si zaběhat a zacvičit nebo se jen tak projít ale nesmí. Navíc mohou ven jen v doprovodu jednoho z rodičů, nikdy samy nebo s oběma najednou.

Děti starší čtrnácti let budou moci od pondělí chodit nakupovat samy stejně jako dospělí, ale jen s jejich souhlasem.

Španělsko zavedlo na začátku pandemie v polovině března vůbec nejpřísnější karanténu v Evropě. Ve středu vláda prodloužila nouzový stav do 10. května, od tohoto data začne pomalu a postupně uvolňovat přísná opatření. Na nátlak rodičů ale Madrid přistoupil už teď k jednomu ústupku.

"Rodiče mohou být naštvaní. Jak jim vysvětlíte, že mohou jít ven se psem, ale ne se svým dítětem?" nastínil frustraci mezi rodiči madridský psychiatr Diego Figuera americkému deníku New York Times. Důvod, proč Španělsko přistoupilo k tak přísnému omezení pohybu dětí, byly podle něj mimo jiné obavy epidemiologů, že děti nakazí starší osoby, protože fungují hlavně jako přenašeči.

Nemoc covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, je nebezpečná hlavně pro starší nebo nemocné lidi s oslabenou imunitou. Děti mívají jen slabé příznaky nebo nemají vůbec žádné. Nebezpečí ale tkví v tom, že i člověk bez příznaků může být infekční. Má se za to, že děti představují skryté riziko pro své prarodiče, ale i pro společnost, která se potýká s epidemií.

Agentura AFP ale v úterý informovala o překvapivém závěru francouzské studie, která to celé zpochybňuje.

Ze 170 lidí nenakazil nikoho

Francouzští lékaři zkoumali případ devítiletého chlapce, který se nakazil od jednoho z prvních tzv. superpřenašečů. Ten si koronavirus přivezl v lednu z pracovní cesty v Singapuru.

Než se u chlapce prokázal koronavirus, setkal se s více než 170 lidmi. Teď ale odborníci přišli na to, že nikoho z nich nenakazil.

Devítiletý kluk byl v lednu s rodiči a jejich přáteli lyžovat ve Francii nedaleko hory Mont Blanc. Na posledních pár dní se k jejich skupině přidal třiapadesátiletý Brit Steve Walsh, který se právě vracel z obchodní konference v Singapuru. O tom, že se nakazil koronavirem, tehdy ještě nevěděl. Nemoc covid-19 se u něj projevila až o několik dní později, po návratu domů.

Ve stejnou dobu se nakazilo i pět jeho přátel, se kterými lyžoval. Steve Walsh se tak stal jedním z prvních známých evropských superpřenašečů. Koronavirus se rozšířil mezi skoro všechny hosty horské chaty, ve které pobýval. Zatímco Walsh už s nemocí covid-19 ležel v britské nemocnici, francouzské úřady se snažily zabránit dalšímu rozšíření z alpského střediska.

Hosty uvalily do karantény a jaly se rozplétat síť kontaktů napojených na Walshe. Než přišly na to, že nakažený je i devítiletý syn jednoho z Walshových přátel, chlapec dál lyžoval, navštěvoval tři lyžařské školy a celkem se dostal do kontaktu s více než 170 lidmi.

Měl jen mírné příznaky, do toho byl nachlazený a měl slabou chřipku. Chřipku od něj chytili i jeho dva sourozenci, ale koronavirem malý chlapec nikoho nenakazil. Francouzští epidemiologové si to vysvětlují tím, že v těle chlapce bylo jen malé množství viru.

Otevírání škol

Z výzkumu, jehož výsledky francouzští odborníci nedávno zveřejnili, vyplývá, že děti možná nejsou tak významným zdrojem přenosu viru. To může být důležité pro vlády, které v rámci uvolňování bezpečnostních opatření rozhodují o znovuotevření škol a školek.

Britská University College London vydala už na začátku dubna studii, podle které má zavírání škol jen malý účinek na zpomalení šíření nového koronaviru. Její autoři ale zkoumali data z minulých epidemií jiných druhů koronaviru, jako například epidemie SARS před sedmnácti lety. O novém koronaviru se toho stále ví relativně málo. Přenášení dětmi je jednou z největších neznámých.

"Lepší pochopení toho, kdo je zodpovědný za šíření nemoci a kdy, je velmi důležitým kusem skládačky a my tomu stále dostatečně nerozumíme. Pořád slýchám o nákaze bez příznaků, ale nemám skutečnou představu o tom, jak důležitá v šíření je," cituje britský deník The Guardian virologa Jonathana Balla z Nottinghamské univerzity.

Jednotlivé evropské země nyní v rámci uvolňování opatření otevírají školy. Jako první začalo Dánsko, které už minulý týden otevřelo jesle, školy a první stupeň základních škol. Příští týden obnoví výuku na prvním stupni také Norsko. Nizozemsko má v plánu otevřít základní a mateřské školy od 11. května, na začátku června se do škol budou moct vrátit i středoškoláci. V Rakousku se školy otevřou už 4. května pro poslední ročníky středoškoláků, od poloviny května se do lavic postupně začnou vracet i další studenti.

