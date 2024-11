Trump zaskočil svými nominacemi. Demonstrace síly, zkouší, kam až může, píší média

Nastupující americký prezident Donald Trump jen několik dní po svém zvolení připravil pro své republikánské kolegy v Kongresu první zkoušku jejich loajality. I takto hodnotí americký tisk Trumpova oznámení nominací na posty ministrů spravedlnosti či obrany.

Trump v úterý zaskočil mnohé pozorovatele, když oznámil, že v čele ministerstva obrany by měl usednout moderátor televize Fox News a bývalý voják Pete Hegseth, který nemá žádné vládní zkušenosti. Ve středu pak navázal navržením radikálního kongresmana Matta Gaetze na post ministra spravedlnosti a někdejší členky Kongresu Tulsi Gabbardové do čela ředitelství tajných služeb.

Agentura AP označila tyto nominace za Trumpovu hozenou rukavici republikánům v Senátu. Deník The Washington Post píše, že nově zvolený prezident zkouší, zda se mu někdo ze senátorů při schvalování členů vlády odváží postavit. List The New York Times hovoří o první Trumpově "demonstraci síly".

Trump se v kampani nijak netajil tím, že chce po případném vítězství postupovat jinak než po zvolení v roce 2016, kdy podle něj vládní posty obsadili lidé, které dobře neznal. Na mnohé z nich pak zanevřel a nyní podle analytiků při výběru svého kabinetu klade důraz hlavně na loajalitu. I tak ovšem některé jeho volby vyvolávají ve Washingtonu udivené reakce.

"Tohle mezi mými tipy nebylo," řekla o nominaci Gaetze republikánská senátorka Lisa Murkowskiová, která nepatří mezi Trumpovy oddané stoupence.

Gaetz je v Kongresu jedním z nejméně oblíbených členů, a to i v řadách vlastní strany, uvádí AP. Loni sváděl bitvy s bývalým předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym a nakonec vyvolal jeho bezprecedentní odvolání z funkce. Republikány vedený etický výbor sněmovny jej kromě toho vyšetřoval kvůli podezření ze sexuálních přečinů či užívání drog a podle médií se chystal v pátek hlasovat o vyšetřovací zprávě s nelichotivými závěry. Osud této zprávy je nyní nejasný.

Zároveň je Gaetz, který byl do sněmovny poprvé zvolen současně s prvním Trumpovým vítězstvím, jedním z nejhlasitějších spojenců staronového prezidenta. Jako člen právního výboru sněmovny kritizoval stíhání Trumpových stoupenců za vpád do Kapitolu ze 6. ledna 2021 a volal po zásadním omezení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Podle The New York Times ve středu uvedl, že je otevřený myšlence "zrušení" FBI a dalších bezpečnostních složek.

Tvář Trumpova štábu

Nečekaná byla také nominace Gabbardové na post označovaný zkratkou DNI, který dohlíží na 18 zpravodajských složek a rozpočet v řádu desítek miliard dolarů. Bývalá kongresmanka Demokratické strany po neúspěšné prezidentské kampani v roce 2020 přešla na stranu Trumpa a před letošními volbami byla jednou z tváří jeho štábu. Coby bývalá demokratka, která nyní svou někdejší stranu kritizuje, se stala oblíbenou komentátorkou pro média nakloněná republikánům.

Jak podotýká americký tisk, oblíbená je také u ruských státních médií, a to díky skutečnosti, že v některých momentech šířila ruskou propagandu o válce na Ukrajině. Její zahraničněpolitické názory jsou často daleko od stanovisek expertů z obou hlavních politických stran, uvádí web Politico. Gabbardová je známá jako odpůrkyně amerických vojenských misí v zahraničí a nemá žádné zkušenosti z tajných služeb, dodal web.

Její nominace, stejně jako v případě Gaetze a Hegsetha, podléhá schvalování v Senátu. Tam budou mít republikáni nejspíše převahu 53 hlasů ku 47, k obsazení nové administrativy tak nebudou potřebovat hlasy demokratů.

Vyhýbavé reakce

Mnozí ale ve středu na otázky ohledně posledních Trumpových nominací reagovali vyhýbavě. "Je to dobře známý postoj od republikánských senátorů, kteří v posledních osmi letech odráží otázky na Trumpa a brání jej i poté, co se pokusil zvrátit volební porážku z roku 2020 a co jeho stoupenci násilně vtrhli do Kapitolu," napsala AP.

Trump nyní po senátorech požaduje, aby mu umožnili obejít tradiční schvalovací proces a odsouhlasili jmenování vládních činitelů v době, kdy Senát nezasedá. Nový lídr republikánských senátorů John Thune ve středu uvedl, že bude zkoumat "všechny možnosti" ve snaze rychle zaplnit vysoké posty v nové vládě.

Sestavování administrativy komplikuje situaci také republikánskému šéfovi sněmovny Mikeu Johnsonovi. Trump už na vládní posty nominoval tři dosavadní členy komory, jejichž absence by vzhledem k očekávané těsné většině republikánů mohla být pro Johnsona problémem. Předseda sněmovny podle deníku The New York Times na středeční tiskové konferenci řekl, že Trumpa prosil, aby další kongresmany do vlády nepovolával.

