Demokratičtí guvernéři na schůzce podpořili Bidena. Dál věří v jeho schopnosti

Skupina amerických guvernérů za Demokratickou stranu, kteří se ve středu večer osobně setkali s prezidentem Joem Bidenem, vyjádřila důvěru v jeho schopnost zastávat nejvyšší úřad v zemi a uvedla, že s prezidentem vedli upřímnou a otevřenou diskusi v návaznosti na jeho slabé vystoupení v televizní debatě z minulého týdne.

Bidenův výkon v duelu s exprezidentem Donaldem Trumpem, jejž americká média označují za debakl či katastrofu, vyvolal v řadách demokratů paniku a vedl i k výzvám, aby se Biden vzdal stranické nominace do listopadových prezidentských voleb.

Biden se v Bílém domě více než hodinu osobně i virtuálně setkával se 24 guvernéry ze své strany. Guvernéři při odchodu novinářům řekli, že rozhovor byl "upřímný" a že prezidentovi sdělili své znepokojení, které v nich vzbudil jeho poslední výkon před televizními kamerami. Nepřipojili se však k některým svým spolustraníkům, kteří volají po jeho odstoupení z klání o Bílý dům.

Agentura Reuters nicméně připomněla, že před reportéry předstoupili jen tři z desítky šéfů amerických států, kteří se s prezidentem setkali v Bílém domě tváří v tvář.

"Prezident je naším kandidátem. Prezident je lídrem naší strany," řekl guvernér státu Maryland Wes Moore. Dodal, že Biden během schůzky "velmi jasně řekl, že do toho (voleb) jde proto, aby vyhrál". Také guvernérka za stát New York Kathy Hochulová po setkání prohlásila, že má v prezidenta důvěru.

Jdeme do toho také

Tim Walz, guvernér státu Minnesota a předseda asociace demokratických guvernérů, novinářům podle agentury Reuters řekl, že Bidenův výkon proti jeho republikánskému vyzyvateli Trumpovi minulý čtvrtek byl špatný. Dodal však, že podle jeho názoru je Biden pro výkon úřadu způsobilý.

"Samozřejmě, že jsme, podobně jako mnoho Američanů, trochu znepokojeni. Jsme znepokojeni, protože hrozba Trumpova prezidentství není jen teoretická," řekl Walz a dodal, že předchozí Trumpovo působení v úřadu provázely "chaos a destrukce".

Kalifornský guvernér Gavin Newsom, který se setkání v Bílém domě zúčastnil také osobně, zveřejnil svou reakci až na sociální síti X: "Dnes večer jsem od prezidenta slyšel tři slova - jde do toho. Takže já také," uvedl Newson.

Bidenův volební tým uvedl, že prezident na schůzce zopakoval své odhodlání "porazit v listopadu u volebních uren existenční hrozbu Donalda Trumpa". "Všichni zúčastnění zopakovali společný závazek, že udělají vše pro to, aby prezident Biden a viceprezidentka (Kamala) Harrisová v listopadu porazili Donalda Trumpa," uvedl prezidentův tým v prohlášení.

Nový kandidát

V táboře demokratů Bidenovo nevydařené televizní vystoupení vyvolalo debaty o tom, zda by jej na pozici stranického kandidáta neměl někdo nahradit. Prezident tyto úvahy zatím striktně odmítá a i ve středu večer své stanovisko podle zdrojů zopakoval v hovoru s pracovníky svého volebního štábu.

Bidena v úterý vyzval k odstoupení z boje o Bílý dům člen Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett, jenž tak učinil veřejně jako první kongresman za Demokratickou stranu. Ve středu se k němu s podobnou výzvou připojil další demokratický zákonodárce Raúl Grijalva.

Nejnovější průzkum listu The New York Times ve středu ukázal, že Trumpův náskok na Bidena po nejistém výkonu současného prezidenta v předvolební debatě narostl v průzkumech připravovaných pro tento list na šest procentních bodů. To je pro exprezidenta nejlepší výsledek v sondážích deníku od roku 2015.