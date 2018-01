Americký Kongres schválil financování vlády do 8. února. Dostali jste rozum, řekl Trump demokratům

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Podle amerických médií byli republikánští vyjednávači v kontaktu s demokraty celý víkend až do pondělí.

Washington - Americký Kongres schválil v pondělí prozatímní financování vlády, která je již od soboty bez peněz. Návrh, který by měl podle Bílého domu co nejrychleji podepsal prezident Donald Trump, zajišťuje chod úřadů do 8. února. Vládní rozpočet získal po dlouhém vyjednávání klíčovou podporu části opozičních demokratů, kteří za svůj souhlas požadovali republikánskou podporu pro zákon chránící přistěhovalce.

Bílý dům přivítal, že "demokraté dostali rozum". Podle mluvčí Sarah Sandersové lze očekávat, že prezident podepíše zákon o dalším financování vlády ještě dnes. Mluvčí ale upozornila, že Trump "přistoupí na dlouhodobou dohodu o přistěhovalectví jen a pouze v případě, že bude dobrá pro stát".

Podle amerických médií byli republikánští vyjednávači v kontaktu s demokraty celý víkend až do pondělí. Vůdce republikánských senátorů Mitch McConnell vyjádřil naději, že se podaří dojednat dohodu nejen o programu DACA, který mladé přistěhovalce chrání, ale také o hraniční zdi, vojenském rozpočtu, výdajích na likvidaci živelních pohrom a dalších rozpočtových otázkách.

Bílý dům dal najevo, že o programu DACA hodlá diskutovat až v okamžiku, kdy bude financování vlády obnoveno. Prezident Donald Trump se podle amerických novinářů od pátku na veřejnosti neobjevil, demokratické senátory údajně ani nekontaktoval. Neodcestoval na obvyklý víkendový pobyt na Floridu.

Objevily se rovněž zprávy, že bude muset kvůli problémům s rozpočtovým provizoriem odložit cestu do švýcarského horského letoviska Davos, kde se má od středy účastnit Světového ekonomického fóra. Mluvčí Sandersová ale v pondělí novinářům řekla, že do Švýcarska šéf Bílého domu odcestuje podle plánu.