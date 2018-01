Demokraté zveřejnili zápis slyšení o stycích Trumpa s Ruskem, republikáni byli proti

před 8 hodinami

Senátorka Dianne Feinsteinová zveřejnila zápis ze senátního slyšení, na kterém zakladatel společnosti Fusion GPS Glenn Simpson hovořil o informacích vypracovaných bývalým britským špionem Christopherem Steelem.

Washington - Americká demokratická senátorka Dianne Feinsteinová zveřejnila zápis ze srpnového neveřejného senátního slyšení zakladatele společnosti Fusion GPS, která zkoumala údajné důkazy o stycích Donalda Trumpa s Ruskem. Oznámila to agentura AP. Republikáni nechtěli publikování desetihodinové výpovědi Glenna Simpsona připustit.

Zprávu o tom, že Rusko na tehdejšího kandidáta a nynějšího prezidenta USA shromažďuje kompromitující informace, pro Fusion GPS vypracoval bývalý britský špion Christopher Steele. Jeho informace jsou podle mnohých klíčové pro objasnění případného ruského vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA.

Steelovy informace obsahují údajné důkazy o stycích Trumpa s Ruskem, včetně snahy Kremlu budoucího prezidenta zkompromitovat. Ruská tajná služba má podle jeho poznatků důkazy o sexuálních dobrodružstvích Trumpa v moskevském hotelu a o tajných schůzkách jeho spolupracovníků s ruskými činiteli.

Simpson podle zveřejněného zápisu při uzavřeném slyšení senátorům řekl, že Steele předal v červenci 2016 své poznatky americké FBI, protože se obával, že "prezidentský kandidát (Trump) může být vydírán".

Tři kongresové výbory, které možné ruské vměšování vyšetřují, podle agentury Reuters zkoumají, zda jsou to právě Steelovy dokumenty, které přivedly FBI k vyšetřování ruské stopy. Simpson podle zápisu prohlásil, že tomu tak není. Senátorům řekl, že podle ujištění FBI to ve skutečnosti byly důvěrné informace "zevnitř Trumpova volebního štábu". Kdo by zdrojem těchto informací mohl být, Simpson neřekl.

Simpson má dojem, že FBI věřila Steelovu svědectví, protože měla i jiné náznaky ukazující stejným směrem. Jedním ze zdrojů měla být opět nejmenovaná osoba z Trumpova okolí.

Se Steelem, který v Rusku pracoval jako diplomat dvacet let, Simpson čas od času spolupracoval od roku 2009. V senátním slyšení ho označil za "člověka, který odvádí v každém ohledu kvalitní práci".

Republikánský senátor Charles Grassley, který je šéfem právního výboru Senátu, se snažil pokusy o zveřejnění Simpsonovy výpovědi blokovat a v pátek vyzval k trestnímu stíhání Steela. Podle některých republikánských kongresmanů je Steel lhář. Trump jeho zprávu označil za podvod.

"Narážky a dezinformace, které (o Simpsonově uzavřeném slyšení) kolují, jsou součástí hluboce znepokojivé snahy podkopat vyšetřování možné spolupráce (Trumpova týmu s Ruskem) a maření výkonu práva," zdůvodnila Feinsteinová svůj čin. "Jedinou cestou, jak si výpověď ujasnit, je poskytnout zápis veřejnosti," uvedla.

O zveřejnění zápisu v pátek v prohlášení pro The New York Times požádal sám Simpson.