"Ten muž přišel o všechno." Vojáci v troskách u Bachmutu našli fotky k nezaplacení

Potravinové řetězce podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy promítnou do cen navrhované snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny o tři procentní body na 12 procent v plné výši. Řekl to dnes na tiskové konferenci Hospodářské komory ČR. Dodal však, že naopak přesun nealkoholických nápojů do základní 21procentní sazby ze současné 14procentní a zvýšení spotřební daně na lihoviny o deset procentních bodů povedou k tomu, že se změny v nákupním košíku téměř vykryjí.

"Já si myslím, že je naprosto jasné, že k 1. lednu všichni sníží cenu potravin o ty tři procenta," uvedl Prouza. Poukázal na situaci z doby koronavirové pandemie, kdy byla zavedena nulová daň na respirátory. "Všichni okamžitě tohleto snížení promítli do cen," dodal. U změn DPH na nápoje podle něj měla vláda zaujmout jiný postoj, například kojeneckou vodu by ponechal ve snížené sazbě, řekl.