Zločinci z Wagnerovy skupiny běsní po návratu z fronty. Zůstávají za nimi mrtví

Žoldáci z Wagnerovy skupiny se postupně vracejí domů z války na Ukrajině. Někteří z těch, které Rusko rekrutovalo ve věznicích, znovu páchají násilnou trestnou činnost. Videozáznam zachytil žoldáka v hotelu v ruské Voroněži. Napadl policisty, kteří ho poté surově zbili, zatkli ho a mezi jeho věcmi našli 500 ostrých nábojů. Jiné zločiny jsou ale mnohem závažnější.

Osmadvacetiletého Ivana Rossomachina po jeho březnovém návratu z války podezírají z vraždy Julie Bujskichovové z městečka Novyj Burec v Kirovské oblasti. Na záběrech bezpečnostní kamery je vidět, jak před vraždou pětaosmdesátileté důchodkyně rozbíjel auta. "Měl vidle, sekeru a nůž. Chodil kolem a křičel: 'Každého zabiju. Zmasakruju celou rodinu.' Potom se vrátil do garáže a to už jsem neviděla, co se stalo," tvrdila sousedka.

Rossomachin se nechal naverbovat do Wagnerovy skupiny v době, kdy si odpykával trest ve věznici za jinou vraždu. "Vyvodila jsem jasné závěry ohledně toho, kdo je vinen: Ti, kteří s tímto nápadem přišli, kteří ho umožnili a kteří podepsali povolení, aby tito lidé mohli vyjít z vězení, protože věděli, že pak mohou pokračovat a zabíjet další lidi," řekla rádiu Svobodná Evropa vnučka oběti Ana Pekarevová. "Vypustili do společnosti nemocného parchanta," řekl podle britského Guardianu další blízký příbuzný Bujskichovové, který s novináři hovořil pod podmínkou anonymity.

Jiného odsouzeného vraha, třicetičtyřletého Georgije Sjukajeva, také rekrutovala Wagnerova skupina ve věznici. Po návratu z války na Ukrajině ho obvinili z ubodání osmatřicetiletého Sosana Valijeva z Ruskem podporovaného separatistického regionu Jižní Osetie. Valijev trpěl od narození vývojovou vadou. Otřesné video zveřejněné na kanálech Telegramu ukazovalo muže, který Valijeva pronásledoval a kopal chvíli předtím, než ho údajně ubodal k smrti.

V průběhu ruské invaze na Ukrajinu naverbovala Wagnerova skupina desítky tisíc vězňů, včetně vrahů a domácích násilníků, píše britský Guardian. Mnozí z nich pravděpodobně na Ukrajině zemřeli. Ale ti, kteří šest měsíců v řadách skupiny přežili, si vysloužili prezidentskou milost a nyní se vracejí domů. Podle šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina bylo již propuštěno více než 5000 bývalých zločinců.

Sám Prigožin podle Guardianu ve svém prohlášení uvedl, že v případě Siukajeva bránil žoldák kolemjdoucí, kteří byli obtěžováni. Anatolij Bibilov, bývalý jihoosetský prezident, však Prigožinovo prohlášení odmítl a Valijeva označil za "hodného a neškodného chlapíka, kterého měli skoro všichni velmi rádi".

Podpora šéfa Wagnerovy skupiny zvýší pocit beztrestnosti

Prigožin slíbil, že bývalým odsouzeným, kteří sloužili na Ukrajině, pomůže, pokud se dostanou do problémů s orgány činnými v trestním řízení. "Policie by se k vám měla chovat s respektem. Pokud se chovají nerozumně… Sám jim zavolám a vyřeším to s gubernátory a tak dále. Najdeme řešení," řekl nedávno Prigožin skupině bývalých vězňů. U vracejících se trestanců jeho podpora přispěje k rostoucímu pocitu beztrestnosti, uvedl zástupce nevládní organizace na ochranu práv vězňů Jailed Russia.



Dalším důkazem je i Alexej Savičev, který se v březnu vrátil do svého rodného města Voroněž na jihozápadě Ruska. Devětačtyřicetiletý Savičev, odsouzený vrah naverbovaný loni v září, bojoval šest měsíců na Ukrajině. Nejprve v bitvě o město Soledar a po jeho dobytí v Bachmutu.

Začátkem tohoto týdne se v rozhovoru pro britský magazín Observer přiznal k zabití a mučení "desítek" ukrajinských válečných zajatců. Po návratu do Voroněže Savičev uvedl, že celou částku, kterou si vydělal během působení u Wagnerovy skupiny na Ukrajině, už stačil utratit za "alkohol a prostitutky".



Savičev Observeru popsal, jak ho policie ve Voroněži občas pozdě v noci zadržovala za výtržnictví. Podle jeho tvrzení byl pokaždé propuštěn, když policistům ukázal některá vyznamenání, která obdržel za boj na Ukrajině, včetně prezidentského vyznamenání za "statečnost".



"Policisté se ke mně chovali trochu jako k hrdinovi," chlubil se Savičev a dodával, že ho zvali na čaj, aby si vyslechli vyprávění o jeho působení ve Wagnerově skupině. "Měl jsem pocit, že mi všechno projde," dodal Savičev.

