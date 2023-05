"Změní pravidla hry." Rakety z Británie donutí Rusy upravit taktiku, míní experti

Británie dodala Ukrajině několik střel s plochou dráhou letu Storm Shadow, jejichž dosah se pohybuje kolem 250 kilometrů. Stala se tak první západní zemí, která zemi zmítané válkou dodala zbraně, jež mohou z jejího území doletět i do hloubi Ruska. Navzdory obávám z větší eskalace vojenští experti uvádějí, že tyto střely mohou změnit pravidla hry ve více než rok trvajícím konfliktu.

Přelomovou dodávku potvrdil ve čtvrtek britský ministr obrany Ben Wallace. "Nebudeme prostě stát opodál, zatímco Rusko zabíjí civilisty," řekl poslancům v dolní komoře britského parlamentu. "Rusko musí uznat, že pouze jeho činy vedly k tomu, že takové systémy byly Ukrajině poskytnuty," dodal. Počet střel v dodávce neupřesnil, ale dle jeho slov uspokojí současnou poptávku Ukrajiny. Munice podle ministrova čtvrtečního vyjádření míří na Ukrajinu nebo už je přímo v zemi.

Díky svému dlouhému doletu tak nyní mohou britské střely "změnit pravidla hry" na Ukrajině, uvádí americký server Newsweek s odvoláním na vojenské experty. Storm Shadow totiž z hlediska dosahu překonávají zbraňové systémy, které zemi darovaly Spojené státy - včetně satelitem naváděné munice JDAM-ER nebo salvových raketometů HIMARS. Současný dosah zbraní dodaných ze Západu na Ukrajinu se totiž podle serveru CNN pohyboval "pouze" kolem 80 kilometrů.

Právě Washington již Kyjev dlouhodobě a zatím neúspěšně žádal o taktické balistické střely ATACMS, které mají dolet až 297 kilometrů. Západní země však s poskytnutím zbraní s takovým doletem dlouho váhaly - obávaly se, že by to Kreml mohl vnímat jako hlubší zapojení Západu do konfliktu a mohlo by to vést k větší eskalaci. Ukrajinci ale nyní Londýn podle jednoho ze zdrojů ujistili, že zbraně využijí jen na svém svrchovaném území. Ministr Wallace také uvedl, že pečlivě vyhodnotil, jak ve vztahu k Rusku minimalizovat rizika spojená s touto dodávkou.

Storm Shadow je řízená střela s plochou dráhou letu, kterou společně vyvinuly Británie a Francie. Obvykle se odpaluje ze vzduchu a díky technologii stealth ji těžko zachytí radar. Podle britských médií stojí 790 tisíc liber (v přepočtu asi 21,5 milionu korun) a může letět rychlostí až 600 kilometrů za hodinu. Využívá se zejména k zásahu pozemních cílů - jako například bunkrů, logistických uzlů či letišť.

Kyjev díky střelám bude moct ze svých pozic zasáhnout například i Krymský poloostrov, který Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014. "Je velmi pravděpodobné, že ukrajinští velitelé budou mít vynikající informace o tom, kam mají své nové rakety zaměřit, aby dosáhli maximálního účinku," uvedl pro Newsweek vojenský expert David Hambling. Připomenul, že střely mají mnohem větší šanci zasáhnout konkrétní terč než vojenské bezpilotní letouny. "Nepochybně budou vyhrazeny pro velmi cenné cíle," dodal.

Výzva pro ruskou obranu

Experti také podotýkají, že střely představují novou výzvu pro ruskou protivzdušnou obranu. V kombinaci se zbraněmi, jako jsou již jmenované bomby JDAM-ER a raketomety HIMARS, bude Rusko muset mnohem více přemýšlet o tom, na jakou vzdálenost proti nim mohou Ukrajinci udeřit, uvedl pro Newsweek David Jordan, ředitel výzkumné společnosti Freeman Air and Space Institute působící při King's College v Londýně.

Ruské síly tak nyní podle odborníků pravděpodobně přemístí některé systémy protivzdušné obrany z frontové linie nebo z jiných míst v zemi tak, aby pokryly oblasti, které dříve nepředstavovaly cíl pro jejich nepřátele. "Rusko také bude nuceno přesunout své zdroje, například zásoby munice, mimo dosah těchto nových zbraní. Jinak uvidí, jak stovky tun drahocenné dělostřelecké munice zmizí v sérii mohutných ohnivých koulí," uvedl analytik Hambling.

Někteří odborníci také očekávají, že po této dodávce by se mohly ostatní západní země odhodlat k poskytnutí dalších zbraní delšího doletu - jako již zmíněných amerických střel ATACMS. "Toto oznámení naznačuje, že se myšlení změnilo a ve skutečnosti se dále zvyšuje úroveň podpory, kterou je Západ ochoten poskytnout," míní Hambling. "I když malý počet raket z Velké Británie nemusí mít velký vojenský význam, může to znamenat příchod dalších a těžších zbraní ze zemí NATO," dodal.

Přijde "adekvátní odpověď"

Moskva se zatím omezila na komentář, že poskytnutí střel Ukrajině vnímá "velmi negativně", uvedla ruská státní agentura RIA Novosti s odkazem na mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova. "Bude zapotřebí adekvátní odpověď našich armádních představitelů," sdělil podle agentury Peskov.

Dodávky navíc přicházejí v době, kdy se s napětím očekává ukrajinská protiofenziva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že jeho země na zahájení dalšího rozsáhlého protiútoku proti ruské armádě, která na Ukrajinu vpadla loni v únoru, potřebuje ještě více času. Kyjev podle něj čeká na další dodávky vojenské pomoci, které mu slíbili západní spojenci.

Podle pátečního vyjádření ukrajinské armády postoupily její jednotky u Bachmutu o dva kilometry a ruský postup ve městě a jeho okolí se zastavil. Šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin tvrdí, že jeho bojovníci kontrolují 95 procent Bachmutu a pokračují v útocích s cílem město kompletně dobýt. Zároveň připustil, že Ukrajinci podnikli "řadu úspěšných útoků" na křídlech bachmutské fronty, která brání jednotky pravidelné ruské armády.

"Na to nejsme zvyklí." Ofenziva Ukrajiny bude masivní a už se blíží, míní analytik