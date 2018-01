Babiš: Jednání s Junckerem? Pozitivní výměna názorů. Získal jsem pocit, jak řešit žalobu na Česko

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Premiér Andrej Babiš zopakoval při jednání s šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem známý postoj Česka, že přerozdělování žadatelů o azyl mezi země EU není v migrační krizi řešením.

Brusel - Pondělní schůzka premiéra Andreje Babiše s předsedou Evropské komise (EK) Jeanem-Claudem Junckerem v Bruselu nepřinesla konkrétní řešení problému kvót na uprchlíky. Babiš večer po jednání novinářům řekl, že debata o reformě evropského azylového systému je dlouhodobá a může skončit i později než v první polovině letošního roku. Babiš absolvoval sérii jednání, kromě Junckera se setkal také s dalšími členy komise.

Junckerovi Babiš zopakoval dlouhodobě známý postoj České republiky a dalších zemí střední Evropy, že přerozdělování žadatelů o azyl mezi země EU není v migrační krizi řešením.

Pro bruselské představitele to není novinka, kvůli odmítání kvót je už od jara 2016 zablokována debata členských zemích o návrhu komise na reformu unijního azylového systému. Loni na podzim summit EU potvrdil zájem hledat konsensuální řešení, teď se o to pokouší bulharské předsednictví EU.

Podle Babiše je možné, že debata se přesune ještě do období rakouského předsednictví ve druhé polovině letošního roku. "Kvóty jsou problém, který rozděluje Evropu. Chceme vlastně přesvědčit komisi a další členské země o tom, že jsme solidární, že najdeme jiné řešení," řekl večer v Bruselu premiér v demisi Babiš.

Připomněl společný projekt zemí visegrádské skupiny, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které nedávno výrazně přispěly do fondu na podporu řešení migrace v Africe, spravovaného Itálií. V minulosti také Česko v migrační krizi pomáhalo například vysláním policistů do Slovinska, Maďarska či Bulharska.

"Vyměnili jsme si názory a já to hodnotím pozitivně," komentoval Babiš svou diskusi s Junckerem, kterou vedl ve francouzštině. V pondělí prý také získal "nějaký pocit" ohledně možností řešení situace kolem žaloby, kterou Evropská komise podala na Českou republiku za odmítnutí podílet se na jednorázovém přebírání žadatelů o azyl z Itálie a Řecka.

"Budeme to řešit doma, budeme o tom přemýšlet," poznamenal premiér. Připomněl, že Praha má nyní dva měsíce na vyjádření. "Budeme hledat řešení, nějak bych to nechtěl v této chvíli prozrazovat," doplnil Babiš. Důležitá je v této souvislosti podle něj také koordinace dalšího postupu zemí visegrádské skupiny.

Evropská unie se nyní při řešení migrační krize soustředí především na zlepšení ochrany vnějších hranic a rychlejší navracení těch, kdo na azyl v unii právo nemají. Součástí je také intenzivnější spolupráce se zeměmi původu migrantů. "Je otázka, co se dá ještě udělat líp," podotkl dnes Babiš.

Babiš: Nejsem populista, mým vzorem je Bloomberg

Babiš také poskytl rozhovor belgickému listu Le Soir, v němž odmítl, že je populista, a dodal, že s prezidentem Milošem Zemanem nemá "prakticky nic" společného. Za svůj vzor označil někdejšího newyorského starostu Michaela Bloomberga, který podobně jako od přešel od podnikání do politiky.

Aféru kolem farmy Čapí hnízdo pak označil za vykonstruovanou a za kauzu na objednávku. Kritizoval migrační kvóty a vyslovil se pro zachování koruny.

"Jak bych mohl být populista, když jsem zavedl elektronickou evidenci tržeb? Kvůli tomu jsem ztratil deset procent voličů," řekl premiér v demisi na otázku, zda se považuje za proevropského populistu podporujícího podnikání, jak o něm píšou média. Babiš v této souvislosti dodal, že bojuje proti daňovým únikům, a že "je tady pro lidi".

"Jestliže tvrdíte, že to ze mě dělá populistu, pak jsem hrdý na to, že jím jsem."

Na otázku týkající se znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem odpověděl, že s ním nemá prakticky nic společného, ale je to jeho prezident a podporuje ho. "On mě také podpořil," uvedl Babiš. Západní média podle něj opisují "hlouposti", které publikují Zemanovi nepřátelé. "Je proti němu vedena hrozná kampaň," řekl Babiš.

Zeman je podle Babiše hrdý na to, že udržuje vztahy s čínským i ruským prezidentem a rád by se setkal i s šéfem Bílého domu. Jako prezident malé země by byl hrdý, kdyby mohl říct, že má u všech prezidentů dveře otevřené, dodal Babiš. Uvedl také, že nikdo nekritizoval francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a neoznačoval jej za pročínského politika, když jeho tým nedávno v Číně dojednal prodej airbusů. Macron přitom odmítl veřejně dávat Číně lekce z lidských práv.

Když se rozhovor stočil na kauzu Čapí hnízdo, kvůli níž obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i Babiše, premiér řekl, že tradiční strany se jej snaží dostat z vlády. Označil je za "zkorumpované".

Babiš v rozhovoru zopakoval svůj nesouhlas s možností vzniku trvalého mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl v případě krize. "Ze zásady odmítáme, aby za nás někdo jiný rozhodoval, kdo přijde žít a pracovat do naší země," uvedl předseda vlády. Kvóty podle něj nejsou efektivní a rozdělují Evropu. Česká republika ale zároveň nabízí solidaritu, například vysílání policistů nebo peníze Libyi.

Možnost přijetí eura podle premiéra teď není pro českou vládu téma. Jako podnikatel by byl pro euro, ale jako politik je pro zachování koruny. "Za růst, který jsme měli, vděčíme rovněž zásahům naší české centrální banky. Jsme země orientovaná na vývoz. Když by nastala krize, je dobré mít vlastní politiku. A co se týče investorů, pro ty je zásadní, že jsme v Evropské unii".