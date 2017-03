V Sýrii se chystá evakuace čtyř obléhaných měst. Podle OSN je v ohrožení na 60 tisíc lidí

před 36 minutami

V Sýrii byla uzavřena dohoda, podle které bude evakuováno obyvatelstvo dvou vesnic v provincii Idlib a dalších dvou měst v provincii Damašek. Na dohodě se podílel Írán a Katar a podle SOHR je evakuace šíitských vesnic rozvržena do 60 dní. Opozice režimu prezidenta Bašára Asada to ale považuje za zastřený demografický přesun a shromažďování oponentů prezidenta Bašára Asada na jedno místo, tedy do Idlibu a daleko od hlavních center v západní Sýrii, která si chce režim udržet.

Damašek - V Sýrii budou evakuovány čtyři dosud obléhané vesnice a města na základě dohody, kterou se podařilo uzavřít s pomocí Íránu a Kataru.

Ve středu o tom informovala exilová organizace ochránců lidských práv (SOHR). Jedná se o šíitské vesnice Fúa a Kafrája v provincii Idlib a města Zabadání a Madájá ležící v provincii Damašek u hranice s Libanonem.

Šíitské vesnice obléhají dlouhodobě sunnitští povstalci, Zabadání a Madájá jsou v obležení armády a jejích spojenců.

Ramí Abdar Rahmán ze SOHR řekl, že na vyjednání dohody se podílel Írán, který je vedle Ruska spojencem vlády v Damašku, a také Katar, který podporuje opozici. Rahmán řekl, že evakuace začne nejdříve 4. dubna.

Už v úterý mělo podle agentury Reuters začít platit příměří na posílení důvěry mezi stranami. Zatímco z Fúji a Kafráji má odejít asi 16 000 šíitských občanů, ze Zabadání a Madáji pak všichni sunnitští povstalci a jejich rodiny. Podle SOHR je evakuace šíitských vesnic rozvržena do 60 dní.

Ve všech čtyřech lokalitách je podle OSN vystaveno obtížené humanitární situaci na 60 000 lidí.

Syrská armáda s podporou Ruska a dalších spojenců vyjednala lokální příměří už v několika místech. Povstalci, kteří na dohodu přistoupili, většinou míří do Idlibu. Opozice ale tyto dohody považuje za zastřený demografický přesun a shromažďování oponentů prezidenta Bašára Asada na jedno místo, tedy do Idlibu a daleko od hlavních center v západní Sýrii, která si chce režim udržet.

"Je to demografická změna prováděná podle náboženského klíče. V Madáji s dohodu nejsou vůbec spokojeni," řekl Rahmán. Asad se opírá o menšinovou šíitskou sektu alávitů, ale většina Syřanů se hlásí k sunnitskému islámu.

autor: ČTK

Související články