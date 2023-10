Co ukrývá "gazánské metro". Bludiště tunelů má klimatizaci a je delší než ve Vietnamu

Izraelská operace v Pásmu Gazy bude zřejmě nejen pozemní, ale také podzemní. Hamás pod tímto územím vybudoval rozsáhlý labyrint tunelů a bunkrů dlouhý stovky kilometrů a ústící na některých místech do Izraele a Egypta.

Komplex přezdívaný gazánské metro Hamás staví od roku 2007, kdy ovládl Pásmo Gazy. Nikdo přesně neví, jakou mají podzemní prostory rozlohu, možná ani samotné vedení Hamásu. Izraelci sami hovoří o několika stovkách kilometrů délky.

Gazánské metro připomíná systém podzemních stezek vybudovaných partyzánskými bojovníky Vietkongu v době války ve Vietnamu proti americké armádě. Délka takzvaných Cu Chi tunelů činila 250 kilometrů.

Tunely a skrýše, které vybudovala před třemi až dvěma desítkami let al-Káida v horách východního Afghánistánu, nebyly ani zdaleka tak rozsáhlé, jako jsou ty pod Gazou, i když některé zasahovaly hlouběji pod zemský povrch.

Některé části jsou obložené betonovými bloky, jsou v nich světla, klimatizace, zásoby potravin a vody.

Kde se ukrývá hlavní plánovač útoků?

Původně tunely sloužily k pašování různého zboží a zbraní z Egypta a Izraele, ale nyní je Hamás používá také jako sklady zbraní či munice nebo coby úkryty pro své členy hledané Izraelem a lokalizovatelné moderními technologiemi na povrchu.

V podzemním labyrintu se kromě jiných velmi pravděpodobně ukrývá také Muhammad Díf, Izraelci považovaný za architekta a hlavního plánovače teroristických útoků ze soboty 7. října.

"Tunely byly velkým problémem řekněme tak před pěti lety, protože izraelské vojenské plány s jejich existencí moc nepočítaly. Ale teď už armáda ví, že v Gaze jsou v podstatě dvě města. Jedno nad zemí a jedno podzemní. A izraelská vojenská doktrína to bere v potaz. Není to první případ, kdy někdo ve válce používá tunely. Mají výhodu v tom, že nejsou viditelné zvenčí, ale nevýhodu, že se z nich dá vyjít jen na některých místech a jsou to malé, úzké východy," řekl Aktuálně.cz izraelský expert na zpravodajské služby a vojenskou strategii Šlomo Špiro.

Již před dvěma lety Aktuálně.cz oslovilo ohledně gazánských tunelů Boaze Ganora, který je ředitelem Mezinárodního institutu pro boj s terorismem a je také poradcem izraelské armády. Už tehdy říkal, že bez velké pozemní invaze jsou úkryty Hamásu pod povrchem prakticky nezničitelné.

"Hamás staví tyto vojenské tunely a bunkry cíleně pod budovami, jako jsou nemocnice, školy a další civilní objekty. Ví, že kdyby tam Izrael zaútočil, znamenalo by to mnoho obětí mezi civilisty. Zničit toto 'metro' je možné pouze velkou pozemní invazí," upozornil Boaz Ganor.

Tunely se snaží zničit i Egypt

V roce 2014 izraelské jednotky do některých částí města Gaza pronikly, ale narazily na tvrdý odpor Hamásu. Zuřivá palba zastavila a na některých místech zničila izraelské obrněné vozy. Tentokrát ale izraelské letectvo a dělostřelectvo ničí dopředu cíle v Pásmu mnohem intenzivněji.

"Chystaná operace bude zřejmě největším izraelským pozemním zásahem od invaze do Libanonu v roce 2006. Bude také první od roku 2008, při níž se Izrael pokusí alespoň na určitou dobu získat kontrolu nad částí Pásma Gazy," napsal v analýze deník New York Times.

"Metro" se snaží likvidovat nejen Izrael, ale také Egypt. Ten začal v roce 2009 stavět na patnáctikilometrové hranici bariéru, která zasahovala i do podzemí a měla Hamásu znemožnit pašování. Tunely začínaly v domech ve městě Rafáh v Gaze a končily v budovách na egyptské straně. Město Rafáh totiž bylo po podepsání izraelsko-egyptské mírové smlouvy v roce 1979 hranicí rozděleno na dvě části. Egyptští vojáci také do objevených tunelů napouštěli vodu.

Video: Tvrdá odplata je přesně to, co Hamás chce, říká arabista (17. 10. 2023)