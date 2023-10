Pod Gazou je další město. Tunely se změní v hroby teroristů, říká izraelský expert

Pozemní invaze židovského státu v Gaze se bude muset vypořádat s hustou sítí tunelů, které zde vybudovali teroristé z Hamásu. Přední izraelský expert na armádní operace a zpravodajské služby Šlomo Špiro v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že vojáci jsou právě na toto vycvičení a přesně budou vědět, co dělat.

Sám působil v izraelských ozbrojených silách a je spoluautorem knihy Dům na Garibaldiho třídě, která podrobně popsala akci izraelských agentů k dopadení nacistického zločince Adolfa Eichmanna v Argentině.

Podle Špira, který působí na Bar-Ilanově univerzitě v Tel Avivu a také v prestižním Beginově a Sadatově centru strategických studií, je izraelská společnost odhodlaná a podporuje armádu v jejím úsilí zničit Hamás.

"Izraelci mají mezi sebou mnoho sporů, v mnohém se neshodují a hádají, ale v tomto bodě jsou nyní tak jednotní, jako nebyli nejméně padesát let," podotýká.

Izraelská pozemní invaze do Gazy se zdá být nevyhnutelná. Je podle vás skutečně nutná k tomu, aby Izrael dosáhl deklarovaného cíle, tedy zničení Hamásu jako vojenské síly?

Žádná země nemůže tolerovat takový terorismus za svojí hranicí. Vše, co musí být učiněno ke zničení Hamásu, bude učiněno. Hrozba, kterou představuje Hamás, musí jednou provždy zmizet. Izrael se už nevrátí do situace, ve které byl před týdnem.

Izraelci mají mezi sebou mnoho sporů, v mnohém se neshodují a hádají, ale v tomto bodě jsou nyní tak jednotní, jako nebyli nejméně padesát let. Zničení Hamásu je absolutní prioritou. Zaútočili na nás, překvapili nás a zaplatili jsme vysokou cenu. Ale teď je hlavním cílem je zničit, vše ostatní je druhotné. Bude to dlouhá válka, ale musí být vybojovaná.

A je realistické, jak říkáte, zničit Hamás jednou provždy?

Je potřeba v tuto chvíli zlikvidovat veškerý ozbrojený potenciál Hamásu a pak bude následovat debata, co dělat v dlouhodobějším horizontu.

Na některých místech Pásma Gazy zřejmě bude složité projet s tanky a další vojenskou technikou…

Samozřejmě to bude do velké míry válka pěchoty a speciálních jednotek. Půjde o kombinované operace se zapojením letectva. Izraelská armáda se mnoho let připravuje na takový typ války a má s ní zkušenosti. Je na ni trénovaná. Nebude to takový problém. Ti, kteří do Gazy půjdou, budou přesně vědět, co dělat.

Izraelská armáda ale zřejmě musí počítat s velkými ztrátami v řadách svých vojáků, pokud vstoupí po zemi do Gazy…

Především očekávám velké ztráty v řadách teroristů z Hamásu. Neexistuje válka bez ztrát, bez obětí, bez zaplacení vysoké ceny. To, co se stalo předminulý týden - vražda tolika lidí -, motivuje všechny Izraelce, mladé i staré, zjednat spravedlnost. Motivace je opravdu velmi silná.

A jak velký problém představuje obrovská síť tunelů, které Hamás vybudoval?

Tunely byly velkým problémem řekněme tak před pěti lety, protože izraelské vojenské plány s jejich existencí moc nepočítaly. Ale teď už armáda ví, že v Gaze jsou v podstatě dvě města. Jedno nad zemí a jedno podzemní. A izraelská vojenská doktrína to bere v potaz. Není to první případ, kdy někdo ve válce používá tunely. Mají výhodu v tom, že nejsou viditelné zvenčí, ale nevýhodu, že se z nich dá vyjít jen na některých místech malými úzkými vchody. Mohou se tak stát hroby teroristů z Hamásu.

Budou muset izraelští vojáci proniknout dovnitř těchto tunelů?

Myslím si, že to není nevyhnutelné. Tunely lze zničit i ze vzduchu a s těmi, které vojáci objeví, se lze vypořádat i jinými způsoby než jít přímo do nich.

Obrovská motivace Izraelců

Co soudíte o výzbroji a výcviku členů Hamásu?

Hamás má velký zbrojní arzenál, který získal z Íránu a některých dalších zemí. Mají dost raket i automatických zbraní a vše použijí, ale to samo o sobě ve válkách nerozhoduje. Podívejte se na ruskou invazi na Ukrajině. Rusové mají mnohem více zbraní, mnohem více všeho, a přesto se Ukrajina úspěšně brání, protože Ukrajinci mají skvělého bojového ducha. A věřte, že Izraelci jsou na tom úplně stejně.

Podívejte se, kolik mladých Izraelců se vrací domů z celého světa, aby šli bojovat a bránit svoji zemi. Z Evropy, Bangkoku, Chile, Ameriky, odevšad. Mají motivaci a vůli bojovat, bránit svoje rodiny a svoji zemi. Toto vyhrává války. Ne jenom rakety a střelné zbraně.

Měla by armáda zůstat na mnoho let v Pásmu Gazy, nebo je podle vás lepší jen časově omezená operace a pak stažení izraelských sil zpět?

Nemyslím, že by armáda měla zůstat v Gaze trvale. Vůbec ne. Izrael opustil Pásmo v roce 2005, aby si tam lidé mohli vládnout sami. Bohužel místo ekonomického rozvoje, který mohl z Gazy udělat Singapur, se Hamás rozhodl pro cestu války a teroru. Teď musíme infrastrukturu Hamásu rozbít, zničit, ale není důvod, abychom tam poté setrvávali.

Jak moc Izraeli diplomaticky pomáhá fakt, že v posledních letech dosáhl dohody s několika arabskými zeměmi a jedná o navázaní diplomatických vztahů také se Saúdskou Arábií?

Značně to pomáhá, je to velmi důležité. Situace je pro Izrael jiná než v mnoha předchozích válkách. Když sledujete reakci umírněných arabských zemí, z nichž mnohé mají vztahy s Izraelem, vidíte, že nepodporují Hamás a jeho činy. Jediný, kdo je podporuje a hlásí se k nim, jsou Teherán a Bejrút. Pro Izrael je to jiné v tom, že není tak osamocený jako dříve v boji proti těmto vrahům.

Saúdská Arábie kvůli situaci v Gaze přerušila jednání s Izraelem. Jste optimista v tom, že obě země nakonec diplomatické vztahy navážou?

Jsem vcelku optimistický, i když tato válka vrhne ona jednání nazpět. Ale nepřítelem Saúdské Arábie je stejně jako Izraele íránský režim. Domnívám se, že až tato válka skončí, na obou stranách bude zájem uzavřít dohodu.

