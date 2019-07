Blonďáci Boris a Donald. Británii a USA ovládly "přerostlé děti", které spojuje humor

Spojují je výrazné světlé vlasy, excentrické vystupování i smysl pro populistická témata nebo odpor k migraci. Budoucí britský premiér Boris Johnson se příští měsíc na neznámém místě setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, další schůzky budou následovat. Ve snaze posílit "zvláštní vztah" mezi oběma zeměmi budou i v době turbulentního finišujícího brexitu patřit mezi Johnsonovy priority.

Řada zejména amerických médií Johnsona vidí jako britský ekvivalent Trumpa. A podobnosti vyzdvihuje i sám americký prezident. "Je tvrdý a chytrý, říkají mu britský Trump," ohodnotil Johnsonovy kvality ani ne půl hodiny po jeho zvolení do čela Konzervativní strany šéf Bílého domu. Nezapomněl přitom pochválit ani sám sebe. "Mají mě tam (ve Velké Británii) rádi. To je to, co chtěli. To je to, co potřebují. Udělal to dobře. Boris je správný muž, odvede dobrou práci," řekl Trump.

Průzkum Ipsos Moris z července 2018 přitom ukázal, že Trumpa ještě loni kladně vnímala jen necelá pětina Britů, zatímco téměř 70 procent ho v oblibě nemá. Jeho první oficiální státní návštěvu Velké Británie letos v červnu provázely protesty.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Už během ní Trump označil Johnsona za "velmi talentovaného" a dodal, že by se na post premiéra hodil. Theresu Mayovou přitom americký prezident kritizoval za to, že nezvládá vyvést zemi z EU. Nepostupovala prý dostatečně rychle a rázně.

"Řekl jsem Therese Mayové, jak má tu dohodu udělat, ale ona šla svou vlastní bláhovou cestou a nebyla schopná toho dosáhnout. Katastrofa," napsal na její adresu na Twitter. Na tiskové konferenci minulý měsíc nicméně Trump diplomaticky otočil a pochválil ji s tím, že je pravděpodobně lepším vyjednavačem než on sám.

Budou si rozumět, tvrdí exministr

Bývalý britský konzervativní poslanec a exministr ve vládě Davida Camerona Andrew Mitchell pro americký list The Washington Post předpověděl, že Trump si bude s Johnsonem rozumět. "Bude mezi nimi fungovat dobrá chemie, Trump si bude Borisovu společnost a humor užívat," řekl. Kontrast mezi touto dvojicí a vztahem Trumpa k Mayové by podle něj nemohl být větší. "Bude to dobré pro Británii a také pro Ameriku. Trump s Borisem se k sobě mohou hodit," tvrdí Mitchell.

Otázkou ale zůstává, nakolik jsou jejich vzájemné osobní sympatie dlouhodobého charakteru a zda překonají i rozdíly v politice obou kabinetů. Třeba odlišný pohled na Rusko, blízkovýchodní státy nebo měnící se klima. Narušit by je také mohlo třeba Johnsonovo případné selhání v brexitových vyjednáváních, které by mu Trump zřejmě vyčetl, stejně jako Therese Mayové.

Proti stálosti jejich vzájemných sympatií hovoří i to, že Johnson nyní Trumpovi sice průběžně lichotí, v minulosti se ho ale nebál ani kritizovat. Ještě v době, kdy se newyorský magnát o Bílý dům teprve ucházel, o něm řekl, že jeho "celkem ohromující neznalost ho činí nezpůsobilým" stát se prezidentem USA.

Britský politik to prohlásil poté, co Trump v roce 2015 tvrdil, že v Londýně existují zóny, do kterých se bojí kvůli přítomným muslimům chodit i policie. Johnson, který v té době působil jako starosta Londýna, navíc dodal, že jediné části New Yorku, kam by nevstoupil, jsou ty, kde hrozilo, že potká právě Donalda Trumpa. Od té doby je však ve svých vyjádřeních na adresu amerického prezidenta mírnější.

"Vstupuje do úřadu s tím, že nechce Trumpa rozčílit," popisuje Johnsonovo chování expertka na evropskou politiku z Brooklynského institutu Amanda Sloatová.

Přerostlé hlučné privilegované děti

Podobnosti mezi Trumpem a Johnsonem vnímají i Britové. Zcela bez servítek je popsal středeční komentář britského serveru The Guardian.

"Oba jsou to hlučné přerostlé děti mající za sebou minulost s cizoložstvím a dalšími skandály, jejichž profesní úspěch je kombinací nesmírných privilegií, bezohledného oportunismu a neúnavné sebepropagace, vše šťastně podporované komplikovaným mediálním prostředím," napsal Cas Mudde, americký sloupkař listu.

"Sdílejí 'neortodoxní' přístup k politice a také komunikační styl 'řekni, jak to je', což je mediální eufemismus pro bezohledný oportunismus a kombinaci homofobie, rasismu a sexismu. Zatímco však Trump lže o sobě samém, od jeho bohatství až po velikost davu na jeho inauguraci, Johnson lže hlavně o Evropské unii," dodal Mudde.

Zdůraznil ale i pár rozdílů. Například to, že i když jsou oba politikové značně flexibilní ve svých názorech, Johnson je mnohem uzemněnějším konzervativcem než Trump republikánem. A zatímco Johnson byl do úřadu zvolen svou stranou, Trumpa na vrchol vynesly hlasy 46 procent volících Američanů.

Video: Johnson je buran a klaun, v kampani je ale lepší než Babiš, brexit nastane, říká Houska