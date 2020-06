Jak začala česko-ruská roztržka: Odborníci vysvětlují, co mohlo být za kauzou ricin

Dva ruští diplomaté vypovězení z Česka jsou po udavačském skandálu od neděle zpět v Moskvě. Jejich vyhoštění se týká kauzy ricin, která byla podle české vlády smyšlená. Údajně za ní stáli právě tito dva diplomaté: Andrej Končakov a Igor Rybakov. Jak kauza vznikla a jaký bude mít dopad na česko-ruské vztahy, vysvětlují bývalí šéfové českých zpravodajských služeb Karel Randák nebo Jiří Růžek.

Vše začalo tak, že jeden z dvojice diplomatů zaslal českým tajným službám informace, podle kterých hrozila několika komunálním politikům otrava jedem ricin. Zpráva byla ale falešná a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze. Tak zní oficiální verze, kterou minulý týden tlumočili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Následně Česko Andreje Končakova a jeho podřízeného Igora Rybakova vyhostilo zpět do Ruska.

Podle bývalého šéfa české zahraniční rozvědky (ÚZSI) Karla Randáka se po podobných kauzách většinou vyrojí množství spekulací a všechny mohou být logické. Velmi pravděpodobnou variantou je například ta, že česká kontrarozvědka (BIS) skutečně naskočila na falešné udání Rybakova, podle kterého jeho šéf Končakov přijel do Prahy se smrtelně nebezpečným jedem ricin.

Podle informací Aktuálně.cz BIS zpočátku tuto lživou zprávu dost obtížně rozplétala. "Mnozí teď budou kontrarozvědce asi 'mydlit schody' - že jsou to úplní blbci, kteří naskočí na kdejaké anonymní udání a pak se chovají jako nepříčetní. Svým způsobem to tak může na první pohled vypadat. V každém případě je to ale pro BIS dost nepříjemná kauza," domnívá se Randák.

Bývalý šéf zahraniční rozvědky nabízí vlastní jednoduché vysvětlení: "Igor Rybakov, zástupce šéfa ruského kulturního střediska Andreje Končakova, nebyl spokojen se svým šéfem, anebo se jím možná chtěl stát. A tak ho smyšleným udáním o dovezeném jedu ricin diskreditoval, aby Moskva skandalizovaného Končakova odvolala nebo byl českými ministerstvem zahraničí vypovězen."

"Zní to sice strašně jednoduše, ale ve zpravodajských službách jsem už leccos zažil a nejjednodušší vysvětlení bylo zpravidla tím pravým," dodává Randák.

Skandál měl být za oponou

Pro BIS pak podle Randáka nastaly problémy ve chvíli, kdy se kauza kolem ricinu rozvířila v médiích. "Byla to až neskutečná chyba, takže BIS už neměla téměř žádný manévrovací prostor," soudí někdejší rozvědčík.

"Jsem už dlouho mimo zpravodajské struktury, ale na místě BIS bych se na prvním místě pokusil zverbovat nespokojeného udavače Rybakova jako agenta. Nejjednodušší způsob, jak někoho získat ke spolupráci, je kromě peněz nespokojenost lidí s jejich pracovním zařazením. Takovému člověku pak můžete dodat zajímavé informace, aby si ho jeho šéfové začali víc cenit. Pokud by tedy Rybakova nepovýšili už tím, že by se zbavil svého nadřízeného Končakova. Avšak zveřejněním Rybakovovy dezinformace, která byla vydávána za pravdivou, tahle možnost padla," analyzuje Randák.

Podobně hovoří i bývalý šéf BIS Jiří Růžek. "Ze zpravodajského hlediska to bylo a stále je dost podivné. Neříkám, že za to může BIS. Většinou se totiž podobné věci odehrávají za oponou. Nerozumím, proč se to dělo před ní," uvedl pro Aktuálně.cz.

"Nevím, zda je to někým řízené, nebo ne. Zda zveřejněním informace o příjezdu Končakova s ricinem v kufříku někdo něco sledoval, nebo ne. A jestli jde o cílenou a dlouho připravovanou operaci, nebo jen horkou jehlou spíchnutou dezinformaci. A koho vlastně? V tomto skandálu je až příliš mnoho neznámých," namítá Růžek.

Obdobně jako Karel Randák říká, že může dát dohromady desítku hypotéz a každá bude mít své opodstatnění. "Až příliš mnoho politiků v této zemi bez uvážení říká: 'Jestli se to opravdu takhle stalo, tak je to hrůza!' A já jim na jejich spekulace nebudu zbytečně nahrávat," brání se Růžek.

Zbrkle a emotivně

Na nedostatek informací poukazuje i vedoucí katedry bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý, bývalý velitel české armády: "Od premiéra Babiše víme jistě jen to, že jeden ruský diplomat chtěl poškodit svého šéfa a že informace, kterou vypustil, byla zjevně falešná."

"Každá kvalitnější analýza musela v krátké době dospět k závěru, že jde o provokaci nebo lež. Jenže její zbrklé zveřejnění spustilo nesmyslnou reakci některých českých politiků. Aniž by měli jakékoliv informace a tento skandál byl objasněn, spustili ostrou kampaň proti Rusku. Vztahy České republiky a Ruska tak vyústily v nebývalou krizi," dodává Šedivý.

Ruská diplomacie se už nechala slyšet, že vyhoštění dvojice považuje za vážné poškození vztahů obou zemí. Podle Moskvy jde o provokaci, na kterou bude nutné odpovědět.

"Jde o selhání české politické scény. Zdá se, že nejsme schopni řešit v klidu věci, které se dají vysvětlit jediným telefonátem ministrů zahraničí. Anebo si už tak hluboce nevěříme, že to ani neumíme či umět nechceme?" ptá se Šedivý.

Generál ovšem nešetří kritikou ani ruskou diplomacii. "O mnoho lépe než Češi nejednalo ani Rusko. Třebaže ani Rusové zřejmě zpočátku nevěděli, o co ve skutečnosti v umělé aféře s ricinem jde. Udání ruského diplomata Rybakova považovali za provokaci českých úřadů. Avšak i Rusové se v tom museli rychle zorientovat - že jde o prosté vyřizování účtů dvou diplomatů."

Ruské ministerstvo zahraničí mělo podle Šedivého oba diplomaty rychle odvolat. Následovat měl omluvný telefonát šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova českému protějšku Tomáši Petříčkovi. "Pak bych očekával rovněž omluvu ministra Petříčka za neadekvátní útoky české strany. Pokud vím, nikdo z nich to neudělal a jen to ukazuje na míru narušení vzájemných vztahů," míní Šedivý.

Hybridní válka? Může tak vypadat

Podle expertů ale existuje i řada dalších variant celé kauzy. Například ta, podle které mohlo jít o zvláštní test, jak na zcela nesmyslnou zprávu o jedu ricin zareaguje česká politická scéna.

Ať už je to jakkoliv, podle Šedivého si Rusové udělali přesný obrázek o chování českých politiků v podobně vypjatých situacích. "I takhle může vypadat často skloňovaná hybridní válka," varuje generál.

Proč by byl ale zvolen nepravděpodobný příběh s ricinem v kufříku, který si měl přivézt ruský diplomat? Rusku může akorát škodit na mezinárodní scéně.

"Je snad ruský diplomat, který falešně udával, opravdu takový idiot? Nebo užitečně posloužil někomu třetímu, kdo travičský skandál vyvolal?" ptá se Šedivý. "Rusko se pak znovu ocitá v pozici země, která při řešení politických sporů sahá k terorismu. Pak se ovšem nabízí otázka: Komu to může sloužit a proč k tomu použil právě Čechy?"

Mohou být ve hře Dukovany?

Ruské velvyslanectví označilo vyhoštění diplomatů za nepřátelský krok a tamní ministerstvo zahraničí tvrdí, že se k němu "bude přihlížet při utváření ruské politiky vůči Česku". Podle bývalého rozvědčíka Randáka může roztržka dokonce hendikepovat ruskou společnost Rosatom, která se může ucházet o plánovanou výstavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech.

"Jakkoliv se to bude nelíbit prezidentovi Miloši Zemanovi. Kauzu s ricinem dá prezident, ať už veřejně či neveřejně, 'sežrat', komu bude moci," dodává.

Kromě ruského Rosatomu se o nový blok jaderné elektrárny uchází francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power a Westinghouse z USA. Při kontraktu nepůjde jen o byznys, ale také o geopolitický vliv v oblasti. I proto budou s tendrem souviset přísná bezpečnostní opatření, aby byl výběr dodavatele co nejčistší.

"Jsme připraveni na to, že máme za krkem zástupce tajných služeb všech pěti států, jejichž firmy se mohou o stavbu v Dukovanech ucházet," řekl nedávno Lidovým novinám generální ředitel polostátní energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš, jehož firma Dukovany provozuje.

"Nebudu v tuto chvíli spekulovat, zda se před plánovanou strategickou energetickou stavbou hledají důvody, proč říci: 'S Jardou ano, ale s Tondou už ne'," říká k tomu pro Aktuálně.cz bývalý ředitel BIS Růžek. Česká vláda podle něj musela mít k vypovězení diplomatů své důvody. "Věřím, že kabinet i zpravodajské služby vědí, co dělají."

K jednomu nepopiratelnému závěru ale lze podle oslovených expertů přece jen dojít: ředitel BIS plukovník Michal Koudelka má nyní definitivně utrum s generálskou frčkou. Alespoň dokud bude na Pražském hradě Miloš Zeman, který ho v minulosti odmítl jmenovat generálem. Zeman označil BIS v kauze novičok, jímž byl v Británii přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal, za čučkaře.

V očích západních spojenců může naopak Koudelkova prestiž vzrůst. Dezinformaci o jedu ricin jeho služba nakonec přece jen rozluštila a ukázala i na jejího autora a motivy. "Michala Koudelku zatím nikdo viditelně nekamenuje. I to může o lecčems vypovídat," míní Růžek.

