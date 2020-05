Odstranění Koněva bylo zločinné a pražští politici "fašizují", trvá na svém Filip

Předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip si stojí za vyjádřeními pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda, kde kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky.

Pražské komunální politiky nařkl Filip z neofašismu. "Nepoplival jsem zájmy České republiky, je to můj názor, mám pro to důkazy," uvedl Filip v pořadu televize Prima Partie. Řekl to v reakci na slova místopředsedy ODS Martina Kupky. Ten se řečnicky zeptal, jak je možné, že někdo, kdo pobírá plat daňových poplatníků, se vyjadřuje k České republice hanlivě.

V interview, zpřístupněném v pátek na webu ruského listu, Filip chválil za postoje vůči Rusku prezidenta Miloše Zemana a kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Za "naprosté selhání" označil Filipovo použití nálepky fašismu pro pražské komunální politiky exministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Za právní nihilismus pak považuje zákon, kterým chce Rusko trestat cizince za něco, co způsobili ve své vlasti. Přirovnal to k praktikám Sovětského svazu na počátku 50. let minulého století. Filip zákon rovněž odsoudil a na Zaorálkův dotaz, proč tak neučinil v rozhovoru pro ruský list, uvedl, že nebyl na věc tázán.

Kvůli své kritice ruských úřadů čelili v posledních dnech hrozbám také tři čeští komunální politici: pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Novotný se do sporu s Rusy dostal kvůli zřízení památníku v pražských Řeporyjích věnovanému protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy. Nevoli vzbudilo také rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Média v této souvislosti informovala o pracovníkovi ruských tajných služeb, který do Prahy přicestoval na diplomatický pas údajně s jedem ricin. O jeho příjezdu napsal týdeník Respekt.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi v té souvislosti řekl, že ten, kdo do veřejného prostoru informaci vypustil, by měl být exemplárně potrestán.

"Zkomplikovalo to život spoustě lidí, práci bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to ohrozilo spoustu životů," řekl Hamáček. "Doufám, že policie zjistí, kdo to byl, a ten člověk bude exemplárně potrestán," dodal.

Ruské velvyslanectví v Praze se nedávno obrátilo na české ministerstvo zahraničí kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém Facebooku uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám. Požádala proto českou stranu o poskytnutí policejní ochrany a učinění takových opatření, která zabrání útokům na ruského diplomata.

Podle Hamáčka diplomat policejní ochranu zatím nemá, policie ale nabídla součinnost a probíhají jednání. Vypovězení diplomata by podle vicepremiéra bylo komplikované. "Vy ho můžete vypovědět za předpokladu, že máte konkrétní důkazy o tom, že tady něco páchá. Bohužel, tak jak se to celé odehrává, tak důkazy policie nebo služby pravděpodobně nemají," dodal Hamáček.

Video: Policie mě chrání odůvodněně, říká primátor Hřib