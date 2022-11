Demokraté směřují k výhře v Nevadě, uvádí CNN. Biden a spol. udrží kontrolu Senátu

Léta nevyužitá budova někdejšího Skloexportu v Liberci s bude v příštím týdnu dražit, stát za ni chce více než 79 milionů korun. Prodat se ji pokouší od roku 2008. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlásil výběrové řízení s elektronickou aukcí, která se uskuteční od 15. do 16. listopadu. Podmínkou účasti je složení osmimilionové kauce. Liberecký kraj ani Liberec do aukce nepůjdou, zjistila ČTK.

Liberci nabídl úřad budovu už v lednu za 67 milionů korun, zastupitelé tehdy koupi odmítli. Podle odhadů potřebuje areál kompletní rekonstrukci za více než půl miliardy korun. Účast v aukci by teď muselo schválit zastupitelstvo. "Aukce přišla v pro nás nevhodný čas po ustavujícím zastupitelstvu, znamenalo by to svolávat mimořádné zastupitelstvo, ale nejsme vůbec dohodnutí na rozpočtu, takže by to bylo problematické," řekl ČTK liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).