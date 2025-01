TikTok prohrál spor u amerického Nejvyššího soudu. V neděli tam zřejmě přestane běžet

Čínská sociální síť TikTok podle amerických médií prohrála spor u Nejvyššího soudu Spojených států ohledně zákona o změně vlastnictví. Zákon neporušuje svobodu projevu, rozhodli soudci. U amerických uživatelů populární služba by podle zákona měla v neděli ukončit činnost, pokud by ji čínská mateřská firma ByteDance do té doby neprodala.

"Kongres rozhodl, že odprodej je nezbytný k řešení jeho dobře podložených obav o národní bezpečnost, které se týkají postupů společnosti TikTok při shromažďování údajů a jejího vztahu se zahraničním protivníkem," napsal soud ve zdůvodnění rozsudku. Související Jeho lidé tomu říkají šok a hrůza. Trump chystá hned v úvodních minutách smršť Bílý dům v pátek uvedl, že aplikace TikTok by měla zůstat Američanům k dispozici, ale vzhledem k načasování rozhodnutí Nejvyššího soudu se věcí má zabývat až příští administrativa, která se ujme svých pravomocí 20. ledna. "TikTok by měl zůstat dostupný Američanům, ale jednoduše pod americkým vlastnictvím nebo jiným vlastnictvím, které řeší obavy o národní bezpečnost, které Kongres identifikoval při přípravě tohoto zákona," uvedl Bílý dům v prohlášení. Nastupující americký prezident Donald Trump pak televizi CNN v pátek řekl, že rozhodnutí o budoucnosti TikToku v USA bude na něm. Neupřesnil ale, co s firmou zamýšlí. Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí uvádí, že má v USA více než 170 milionů uživatelů. Prezident Joe Biden může ze zákona prodloužit lhůtu pro ukončení provozu TikToku o tři měsíce. To ale pouze za předpokladu, že existuje výhled na dokončení prodeje. TikTok a ByteDance ovšem zatím odmítají o rozdělení vůbec jednat. Podle agentury Bloomberg budou dopady rozhodnutí soudu záviset na reakci technologických společností, které TikTok distribuují, včetně Applu a Googlu. Podle zákona by těmto firmám za další podporu TikToku hrozily vysoké pokuty. Musely by se proto rozhodnout, zda jim ujištění Trumpovy administrativy poskytují dostatečné právní krytí.