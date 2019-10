Čína zakázala export černého oblečení do Hongkongu. Nosí ho demonstranti

Čína přijala další opatření, kterým se snaží zkomplikovat situaci demonstrantům v Hongkongu, kteří masivně protestují už několikátý měsíc v řadě. Hongkongský list South China Morning Post ve čtvrtek informoval, že Peking zakázal export oblečení černé barvy do tohoto regionu.

Demonstranti v Hongkongu vyrážejí do ulic převážně v černém oblečení. | Foto: Reuters

Jsou to právě černé oděvy, které demonstranti nejčastěji oblékají. Kromě tmavého oblečení mají často i černé boty a někteří nosí masku přes obličej nebo pokrývku hlavy ve stejné barvě.

Protestující lidé se snaží halit do tmavých barev a zakrývat co nejvíce částí těla i proto, aby bezpečnostní kamery rozmístěné po Hongkongu nerozpoznaly jejich identitu.

List South China Morning Post informoval, že čínská kurýrní firma PHXBUY už v polovině července vydala prohlášení o pozastavení vývozu některých produktů do Hongkongu. Kromě černého oblečení jí čínská celní správa zakázala exportovat i další zboží. Jde například o žluté helmy, které jsou taktéž typickým znakem protestujících, nebo žluté deštníky.

Žluté deštníky se staly výrazným symbolem zejména v době protestů v roce 2014. Tehdy hongkongské obyvatelstvo protestovalo proti volební reformě. Pro nepokoje se vžil název "deštníková revoluce". S deštníky nad hlavou ale vyráží lidé do ulic i dnes.

Na listinu zakázaných výrobků se dostaly i kovové tyče, vlajkové stožáry, obušky a rukavice.

Žádný export kovových tyčí ani zahradnických nůžek

Na konci září podobné vyjádření jako PHXBUY zveřejnila i další doručovací služba - Guangzhou Express. Ta funguje v čínské provincii Kuang-tung, která sousedí s Hongkongem.

Soupis zboží, které teď nemůže do sousedního regionu dodávat, je ještě o něco delší. Guangzhou Express nesmí kromě černého oblečení, helem a deštníků exportovat ani potraviny a tekutiny, reflexní vesty, ampliony, vysílačky, drony, kovové řetězy, zahradnické nůžky, dalekohledy nebo ochranné brýle.

Kurýrní služba Guangzhou Express zdůraznila, že v případě, že by někdo z jejích zaměstnanců některé ze zakázaných předmětů do Hongkongu odeslal, stane se terčem vyšetřování.

Deník South China Morning Post se telefonicky spojil také s druhou největší zásilkovou službou v Číně SF Express, která potvrdila, že ani ona nesmí do Hongkongu vyvážet černé oděvy. "Veškeré zboží posílané do Hongkongu bude důkladně zkoumáno. Veškeré zboží se tak do Hongkongu dostane zhruba o dva dny později, než jaká je normální doručovací lhůta," dodal jeden z pracovníků kurýrní společnosti SF Express.

List neuvádí, zda se opatření vztahují i na další doručovací firmy. Podobné "příkazy" z Číny ale nejsou novinkou.

V srpnu například pekingské úřady nakázaly vlajkové letecké společnosti Hongkongu Cathay Pacific, aby nevpouštěla do čínského vzdušného prostoru ty zaměstnance, kteří se připojili k protestům. Některé pracovníky těchto aerolinií dokonce nakázaly propustit.

Lidé protestují už měsíce

Hongkongem, který je samosprávnou oblastí Číny, zmítají nepokoje už od začátku června. Lidem se nelíbí návrh extradičního zákona o vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. V září sice hongkongská vláda oznámila stažení návrhu, demonstrace ale postupně přerostly v kampaň za širší demokratické reformy.

Protestní akce se také v poslední době pravidelně přelévají v násilnosti, při nichž policisté zasahují proti demonstrantům vodními děly, slzným plynem či pepřovým sprejem. Ve dvou případech už také použili ostrou palbu. Policie zásahy zdůvodňuje radikalizací protestujících, kteří na příslušníky bezpečnostních sil často házejí kameny a zápalné lahve.

Video: Demonstranti v Hongkongu vztyčují třímetrovou figurínu s přilbou, ochrannými brýlemi a plynovou maskou