Cílem jsou zákopy a pěchota. Rusové zuří, že Ukrajinci už útočí "zakázanou" zbraní

Ukrajinská armáda už používá kazetovou munici dodanou ze Spojených států. Ruský agresor ji obviňuje z ohavných zločinů, ačkoli sám kontroverzní munici využívá od začátku své invaze na Ukrajinu.

"Používají ji vhodně. Používají ji efektivně a skutečně má vliv na ruské obranné formace a ruské obranné manévrování. Víc k tomu říkat nebudu," řekl zástupce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj byl v rozhovoru pro CNN přesvědčený, že tato munice může radikálně proměnit bojiště. "Nepřítel chápe, že získáním této munice budeme mít výhodu," řekl Tarnavskyj.

Spojené státy poslaly Ukrajincům kazetovou munici v dělostřeleckých projektilech M864 a M483A1. Jeden z ukrajinských představitelů řekl pod podmínkou anonymity deníku The Washington Post, že munice je vystřelována na ruské pozice, aby rozbila zákopy. Kazetová munice v určité fázi svého letu exploduje a rozpadne se na menší nálože, které se rozptýlí v širším okolí.

Nevybuchlé nálože ale mohou představovat nebezpečí pro civilisty i dlouho po skončení konfliktu. Tento fakt vedl ke vzniku Úmluvy o kazetové munici a jejím zákazu asi ve 120 zemích světa. Spojené státy nicméně tvrdí, že podíl nevybuchlých menších náloží v jimi poskytnutých dělostřeleckých granátech ráže 155 milimetrů je menší než 2,5 procenta.

Oleksandr Syrskij, ukrajinský generál pověřený vedením operací na východě země, řekl BBC na začátku července, že jeho vojáci potřebují kazetovou munici, aby způsobili maximální škody nepřátelské pěchotě. "Rádi bychom dosáhli velmi rychlých výsledků, ale ve skutečnosti je to prakticky nemožné. Čím více pěšáků zde zemře, tím více se budou jejich příbuzní v Rusku ptát své vlády: Proč?" doufá Syrskij s tím, že kazetová munice "nevyřeší všechny naše problémy". Ukrajinský velitel také připustil, že jde kontroverzní zbraň. "Kdyby ji nepoužívali Rusové, možná by nám to svědomí také nedovolilo," dodal Syrskij.

Kyjev slíbil, že granáty použije pouze pro vytlačení koncentrovaného množství ruských vojáků. Ačkoliv Ukrajina i Rusko tento typ zbraně v současném konfliktu již použily, Moskva na dodávku Spojených států reagovala s rozladěním a uvedla, že Washington se de facto přiznal k páchání válečných zločinů na Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin už dříve v reakci na rozhodnutí USA poslat tyto zbraně prohlásil, že jeho země má podobné zásoby a že budou použity. Nejnověji Rusové obvinili Ukrajince, že útočili na skupinu novinářů, kdy jeden nich měl později zemřít. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila jeho zabití za "ohavný zločin", který podle ní nebyl náhodný. Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Grafika: Jak funguje kazetová munice