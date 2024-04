"Kdo napsal ten zákon, kolaboranti?" Ukrajinským vojákům dochází trpělivost

Vojáci praporu Svoboda z elitního oddílu Storm Brigade "Rubizh" Národní gardy Ukrajiny promluvili s reportéry Reuters o tom, jak situaci na frontě komplikuje únava vyčerpaných Ukrajinců. Kritizovali tak nový zákon o mobilizaci, který vláda okupované země schválila v první půlce dubna. Pro mnohé kontroverzní norma má posílit armádu, čelící více než dva roky ruské agresi.

Ukrajinský parlament rozhodl o přepracování způsobu, jakým armáda povolává civilisty do svých řad. Nový zákon o mobilizaci byl odhlasován většinou poté, co ukrajinský generál Jurij Sodol poslance varoval, že armádě chybí lidé a ruské síly mají na některých místech fronty až desetinásobnou převahu.

Dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu se země potýká s mnoha neúspěchy na bojišti. Desetitisíce vojáků zemřely, podstatně více z nich utrpělo na frontě vážná zranění. Stovky tisíc ukrajinských mužů bojují bez přestávky už dva roky. "Lidé musí odpočívat. Musí vidět své rodiny, zotavit se. Jestliže se muž nemůže zotavit, jaký pak může být bojovník? Jak by mohl bojovat, chránit svou zemi, svůj národ, když je zcela vyčerpaný? Nemůžu pochopit, kdo psal ten zákon… Zrádci? Kolaboranti?" zlobí se v reportáži devětatřicetiletý voják Artem.

Podle Artema, který v zájmu vlastního bezpečí svou celou identitu novinářům neodhalil, je nově schválený zákon zcela nesmyslný. "Napsali ho lidé, kteří nikdy nebojovali a s armádou nemají nic společného. Nemyslím si, že by viděli situaci lépe z teplých a suchých úřadů v Kyjevě než naši kluci ve zákopech," říká.

Jiný názor má šestatřicetiletý důstojník a bývalý filmový herec Volodymyr Raščuk. "Musí nastat úplná mobilizace. Myslím si, že naše země se musí stát co nejvíce militarizovanou. Každý civilista, muž nebo žena, by měl dostat vojenské povolání. Buďme upřímní, ne každý chce být útočným vojákem nebo být v pěchotě. Ale ti, kteří chtějí, jdou do jednotek jako naše, jako Azov - kde je neustálý boj. Je ale spousta různých povolání, která nejsou přímo na bojišti, ale jsou velmi důležitá. Navíc je tu umělá inteligence, technologie zaplní bojiště. Potřebujeme každého," říká.

Nová opatření si kladou za cíl snáze podchytit muže podléhající branné povinnosti. Lidé ve věku od osmnácti do šedesáti let musí do dvou měsíců na některém z ukrajinských úřadů aktualizovat své osobní údaje a získat vojenské dokumenty, což má úřadům zjednodušit jejich povolání do armády. Podle Reuters mají také přibýt odměny pro dobrovolné zálohy a mezi bojovníky by se nově měli objevit i lidé, kteří po problémech se zákonem dostali podmíněný trest.

Z návrhu zákona byla navzdory debatám vypuštěna část týkající se demobilizace, tedy odchodu déle sloužících vojáků z armády. Přibyly však nové tresty za vyhýbání se odvodu. Lidé, kteří nesloužili v armádě či neprošli vojenskou přípravou, nebudou moci pracovat ve státních službách, v prokuratuře či u policie, popsala změny BBC.

Vojenští analytici tvrdí, že ozbrojené síly Ukrajiny musí řešit akutní nedostatek lidských zdrojů, stejně jako nedostatek munice. Zákon byl schválen většinou 283 hlasů a vyžaduje podpis prezidenta Volodymyra Zelenského, aby vešel v platnost.

