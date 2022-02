Nejen poplatky za vstup. Oblíbené turistické destinace se otevírají s novými pravidly

Benátky: Turisty si spočítáme

Turisté přijíždějící do italských Benátek budou od června 2022 muset za vstup do města zaplatit s tím, že částka se bude lišit podle počtu návštěvníků ve městě a délky pobytu.

Když budou Benátky prázdné, vyjde vstup na pouhá tři eura na den (73 korun) na osobu, v obzvlášť oblíbená období roku se ale zvýší až na víc než trojnásobek (10 eur denně). Kdo by v Benátkách zůstával celý týden, částka se mu sníží na sumu odpovídající ceně za tři nejdražší dny z celého pobytu.

Nové opatření počítá i s tím, že pokud by ve městě bylo příliš mnoho turistů, turnikety u vchodu je prostě přestanou pouštět. Tento systém se ale teprve testuje.

Návštěvníci, přijíždějící do Benátek na obřích výletních lodích, jejichž návštěvy se město snažilo omezovat už v době před pandemií, budou muset zaplatit plošnou taxu ve výši sedm eur denně (170 korun). Město se tak snaží podporovat cestující, kteří se ve městě ubytují, tráví tam víc času a utratí i víc peněz. I proto se poplatek odpouští těm, kdo si v Benátkách zaplatí hotel nebo jiné ubytování, uvádí server All about Venice. Na ty se zase vztahuje pobytová taxa, která ale není ničím novým, a k ceně ubytování se připočítává v řadě měst světa.