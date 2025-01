Tudy chodili dinosauři k laguně. Vědci objevili obrovské naleziště dinosauřích stop

Britští vědci odkryli zatím největší naleziště dinosauřích stop ve Spojeném království. Na délku měří 150 metrů a obsahuje kolem 200 obřích stop, které jsou 166 milionů let staré, píše web BBC.

Dinosauří "cestičku" vědci objevili ve vápencovém lomu v hrabství Oxfordshire v jihovýchodní Anglii. V pravěku, kdy tudy dinosauři procházeli, byla v místě tropická laguna. Jde o stopy dvou druhů dinosaurů, pravděpodobně dlouhokrkého býložravého sauropoda Cetiosaura a menšího, masožravého Megalosaura.

Sada stop je dlouhá 150 metrů, vědci ale věří, že může být ještě delší, protože zatím byla odkryta jen její část. "Je to jedno z nejpůsobivějších nalezišť stop, jaké jsem kdy viděla, co se týče rozsahu a velikosti šlápot," řekla BBC profesorka Kirsty Edgarová, mikropaleontoložka z univerzity v Birminghamu. "Můžete se vrátit v čase a udělat si představu o tom, jaké by to bylo, pozorovat tyto obrovské tvory, jak se potulují okolo a hledí si svého," dodala.

Stopy poprvé zpozoroval z bagru pracovník lomu Gary Johnson. "Odhrnoval jsem jíl a najel jsem na hrbol. Myslel jsem si, že je to jenom nerovnost na zemi, ale za další tři metry jsem najel na další. A pak zase," svěřil se BBC.

Jak dinosaurus došlápl na zem, vytvořila se okolo stopy hradba bahna, které obří váha tvora vytlačila nahoru. Dinosauří stopy byly objeveny nedaleko už v 90. letech minulého století, proto se Johnson domníval, že pravidelné nerovnosti, přes které přejížděl bagrem, by mohly být také stopami pravěkých tvorů. "Myslel jsem si: jsem první člověk, který je vidí. Byl to neskutečný pocit," dodal Johnson.

Vykopávek v lomu se loni v létě zúčastnilo více než 100 vědců, studentů a dobrovolníků. Tým našel pět různých vyšlapaných cestiček. Čtyři vytvořili sauropodi, čtyřnozí býložraví dinosauři. Jejich stopy vypadaly jako sloní, jen mnohem větší. Tito tvorové měřili na délku až 18 metrů.

Pátou sadu tříprstých stop vytvořil masožravý Megalosaurus, který se pohyboval po dvou zadních končetinách a na délku měřil šest až devět metrů. "Byl největším dravým dinosaurem období jury v Británii," řekla BBC Emma Nichollsová, paleontoložka obratlovců z Přírodovědného muzea Oxfordské univerzity. Stopy se dokonce v jednom místě v lomu kříží.

Podle vědců se zřejmě zachovaly díky bouři, která je zavála usazeninami, takže se nesmyly. Výzkumníci je nafotili na více než 20.000 snímků, aby mohli vytvořit trojrozměrné modely jak cestiček, tak jednotlivých stop.

"Opravu báječná věc na dinosauřích stopách je, že zachycují moment ze života zvířat," řekl BBC profesor Richard Butler, paleobiolog z univezity v Birminghamu. "Můžete zjistit, jak se tvor pohyboval, jak přesně vypadalo prostředí, kde žil. Stopy nám dávají zcela odlišnou sadu informací, které nemůžeme zjistit z kosterních pozůstatků," dodal.

Budoucnost nálezu ještě není jistá, ale vědci spolupracují s provozovatelem lomu a vládní organizací Natural England na možnostech zachování naleziště pro budoucí generace.