Tchajwanci Prahu milují. Vaše jídla ale na nás byla přesolená, říká majitel cestovky

Když Tchajwanec Kevin Perng otevře dveře malé zasedací místnosti, jejíž stěny zdobí fotografie Pražského hradu, jeho první slova jsou v češtině. "Dobrý den," zdraví majitel cestovní kanceláře, která 25 let vozí Tchajwance po celém světě. Nejvíc na dračku jdou zájezdy do Česka.

Od naší zpravodajky na Tchaj-wanu - Cestovat po světě začal Kevin Perng před 40 lety ještě v době, kdy, jak sám s úsměvem říká, měl rovná záda, černé vlasy a slušelo mu to. Prahu poprvé navštívil v roce 1988. "Byla krásná, ale velmi temná. Když jsem šel před revolucí po ulici, lidé necítili potřebu se usmívat," popisuje pro Aktuálně.cz, jaký dojem na něj metropole tehdy udělala.

Přesto se do Prahy v následujících dvou letech ještě dvakrát vrátil. "Po revoluci se to ale rok od roku zlepšuje. Byl jsem tam tolikrát, že už poznám rozdíl," říká a dodává, že Česko je zřejmě země, kterou navštívil za svůj život nejvíckrát. "Nedokážete si představit, kolikrát jsem přeletěl Zemi," podotýká cestoval, který svůj koníček přeměnil v práci, když v roce 1998 založil na Tchaj-wanu cestovní kancelář.

Česko bylo mezi prvními destinacemi, které nabízela. "Začali jsme u osmidenního výletu, později to protáhli o den, pak o dva. Teď je standard třináct dní, ve kterých k Česku přidáváme i Rakousko," líčí zakladatel kanceláře Galilee Tours and Gabriel Tours. Kromě Prahy jezdí Tchajwanci i do Českého Krumlova, Mariánských Lázní, Karlových Varů nebo do Telče.

Perng zvažoval rozšíření zájezdů i na české vesnice, nakonec ale návrh zavrhl. "Navštívil jsem několik venkovských oblastí, ale pak jsem se rozhodl zůstat s turisty ve velkých městech. Kvůli jazykové bariéře je složité získat na venkově reálný prožitek z místa," domnívá se.

I třicet zájezdů do Česka měsíčně

Od založení cestovky je Česko nejoblíbenější destinací jeho klientů. "Ani mu nemusíme dělat propagaci, lidé o něm vědí i bez toho. Všichni říkají, že je to tam krásné," popisuje a vysvětluje, co Tchajwance na Česku láká. "To je jednoduché. Oproti Tchaj-wanu je tam velký kontrast mezi kulturami, krásou, prostředím a atmosférou. Tchaj-pej je město byznysu a jsme industriální země, takže se méně soustředíme na krásu. Ale vy se o tradici staráte. Každá procházka Prahou je nádherná," rozplývá se.

Speciální kategorii jejich klientely tvoří také manželé na líbánkách. Až čtvrtina z nich si podle Pernga vybere za cíl Prahu, v zimě je to dokonce až polovina všech nově sezdaných. "Myslím, že díky Praze jsme si vybudovali jméno a novomanželé nás díky tomu vyhledávají," domnívá se.

Před pandemií si u jeho cestovky každý rok zakoupilo cestu do Česka přibližně osm tisíc cestovatelů. Letošek je prvním rokem po pandemii, kdy mohou Tchajwanci opět cestovat a zájezdy do Česka byly mezi prvními, které kancelář obnovila.

Česká kuchyně byla před 20 lety noční můra

Perngova cestovní kancelář není jediná na Tchaj-wanu, která zájezdy do Česka nabízí, přesto je nejúspěšnější. Důvodů je víc: kromě tradice a know-how je to podle něj i úroveň služeb, kterou dokáže cestovatelům v Česku zajistit. "Máme přátelské vztahy s hotely a využíváme jen ty nejlepší. Four Seasons, Hilton, Marriott. Dobré vztahy máme také s restauracemi i autobusovou společností. Pro nás to není jenom obchod, je to přátelství," tvrdí.

Díky tomu i Perng dokázal vyjednat s restauracemi, aby jídla, která turistům z Tchaj-wanu podávají, mírně upravily. "Před dvaceti lety to byla noční můra. Strávil jsem spoustu času žádáním šéfkuchařů, aby trochu ubrali soli. Předtím bylo všechno neuvěřitelně slané. Teď se to zlepšilo. Tak o polovinu ubrali," odhaduje.

Dalším problémem prý byly příliš sladké dezerty. "Trvalo asi pět let, než jsme se dohodli. Hlavně na venkově byli šéfkuchaři tvrdohlaví, ale i tam se to nyní mění k lepšímu," popisuje muž, který stále dvakrát až třikrát do roka do Česka jezdí.

Za zásluhu o propagaci Česka na Tchaj-wanu získal Perng k roce 2009 medaili od českého ministerstva zahraničí.

