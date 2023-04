Na líbánky jedině do Prahy. Tchajwanci Česko znají i díky starému seriálu

Znají bývalého prezidenta Václava Havla nebo spisovatele Milana Kunderu a Prahu považují za jedno z nejhezčích měst na světě. I přes vzdálenost čítající devět tisíc kilometrů toho Tchajwanci vědí o Česku mnoho. Napomáhají tomu i četné oficiální návštěvy, které však obvykle vyvolají kritiku z Pekingu.

Naposledy navštívila Tchaj-wan minulý týden předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Fotografie ze setkání s prezidentkou Cchaj Jing-wen nebo z návštěvy místních památek se dostaly na přední stránky tchajwanských novin.

Pekarová Adamová promluvila i na půdě tchajwanského parlamentu, kde řekla, že "jsme s vámi už nyní a budeme s vámi i nadále, za všech okolností". Osud ostrova sousedícího s Čínskou lidovou republikou, která ho považuje za svou odtrženou provincii, dávala do paralely s Československem v roce 1968. Jak ale říká Joseph Yeh z tchajwanské tiskové agentury Central News Agency, mnoho Tchajwanců oslovilo i vystupování političky navenek.

Mám ze včerejšího dne velkou radost.



"Její návštěva byla na Tchaj-wanu velmi populární, protože je to mladá atraktivní žena," říká pro deník Aktuálně.cz a porovnává událost s návštěvou předsedy Senátu Miloše Vystrčila v roce 2020. "O té se také ví a všichni si uvědomují, že mnoho znamenala. Ale běžní lidé, kteří čtou noviny jen občas a spíš koukají na zprávy v televizi, vidí mladou atraktivní ženu a hned se začnou ptát, odkud pochází. Je to povrchní, ale u běžných konzumentů médií pravdivé," dodává.

Jako příklad Yeh uvádí příhodu zástupce na tchajwanském ministerstvu obchodu Roye Leeho, který Pekarovou Adamovou a celou delegaci přivítal. "Volalo mu pak mnoho přátel, protože je viděli společně na jednom záběru v televizi. Ptali se, kdo to je a odkud pochází."

Podobná situace panovala i loni v zimě, kdy reportérka Aktuálně.cz navštívila hlavní město Tchaj-pej. Místní sice nedokázali vyslovit jméno tehdejšího pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který ostrov navštívil o několik let dříve, ale často opakovali spojení "pohledný starosta". A pamatovali si, že pomohl dojednat cestu ohrožených luskounů do Prahy.

Pivo a Švankmajer

Vedoucí České ekonomické a kulturní kanceláře Taipei, která představuje de facto zastupitelský úřad, David Steinke doplňuje, že Tchajwanci mají Česko rádi i právě díky zlepšujícím se politickým vztahům. "Otevřelo nám to dveře," uvedl loni pro Aktuálně.cz.

"Při rozhovoru s běžnými Tchajwanci je při zmínce, že jsem z Česka, vidět, že nás mají rádi. Pro mě jako diplomata je to hezká zkušenost. Za svou profesní dráhu jsem takovou vřelost zažil jen dvakrát: na Ukrajině a Tchaj-wanu," dodal.

Podobnou zkušenost má i Karel Picha, který v Tchaj-peji provozuje českou restauraci s názvem Divadlo. Poté, co ostrov navštívil Miloš Vystrčil, se podle něj zvedl zájem o typickou českou kuchyni a drinky, které nabízí. "Jedna paní nám poslala 500 tchajwanských dolarů s tím, že pokud sem přijde Vystrčil, chce ho pozvat na pivo," vypráví.

Picha, který na ostrově žije už několik let, tvrdí, že z jeho zkušenosti téměř každý Tchajwanec ví o Česku alespoň něco. Někdy je to jenom znalost piva, jindy lidé zmiňují prezidenta Václava Havla. Ten ostrov navštívil v roce 2004, kdy si zde zlomil nohu.

Další lidé zase znají některé české fotbalisty nebo knihu Nesnesitelná lehkost bytí od Milana Kundery. A také filmy Jana Švankmajera a Miloše Formana. S těmi přišel do styku například třicetiletý David, který pracuje v Tchaj-peji jako grafik. Naopak asi dvacetiletá barmanka v Divadle připouští, že neví moc ani o Havlovi, který na ni shlíží z obrazu nad pultem. "Ale české pivo mi chutná víc než tchajwanské," ujišťuje.

Praha jako ze seriálu

Existuje však jedno téma, o kterém ve spojení s Českem dokáže mluvit snad každý Tchajwanec: Praha. Hlavní město se dostalo do povědomí díky populárnímu jihokorejskému seriálu z devadesátých let, jehož děj se odehrává právě v Praze. Ta je nyní jednou ze dvou nejoblíbenějších líbánkových destinací Tchajwanců.

"Buď letíte do Paříže, nebo do Prahy. To jsem slýchal už odmala," líčí novinář Yeh a přiznává, že i on se ženou zvažoval, že by svůj sňatek oslavili návštěvou Česka. V jejich případě však vyhrála Francie. "Je až neuvěřitelné, jak moc rádi Tchajwanci jezdí do Prahy. I ve dny, kdy je taková zima, že ani Češi nechodí ven, je v ulicích pořád spousta Tchajwanců."

Letos v červnu se navíc otevře přímá letecká linka mezi Tchaj-pejí a Prahou, která podle Yeha přiláká ještě více turistů z asijského ostrova.

