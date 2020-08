Češi v Bejrútu se pustili do práce, odpoledne se museli kvůli demonstracím stáhnout

Čeští záchranáři v Bejrútu se v neděli díky zlepšení bezpečnostní situace mohli znovu pustit do práce. Jejich hlavním úkolem bylo zjistit rozsah poškození domů místních obyvatel. Odpoledne ale přišla zpráva, že se musí z bezpečnostních důvodů stáhnout zpět do hotelu, v centru jsou totiž opět hlášeny demonstrace.

Úterní výbuch asi 2750 tun dusičnanu amonného, který byl nedbale uskladněn v místním přístavu, si v Bejrútu vyžádal nejméně 158 obětí na životech a na šest tisíc zraněných. Zdemoloval i železobetonové obilné silo, které postavil před padesáti lety pardubický podnik Průmstav, a zdevastoval celé čtvrti ve městě.

"Český pětičlenný tým se statikem dnes vyrazil ke kontrole obytných domů," uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Pomáhá podle něj s bezpečným návratem lidí do jejich obydlí. Upozornil, že záchranné práce probíhají také v prostoru sila, kde pracují ruský, francouzský a turecký tým. Dodal, že byla nasazena těžká technika k odklízení trosek.

V sobotu čeští záchranáři svou práci v Bejrútu přerušili, protože libanonská armáda kvůli zhoršené bezpečnostní situaci vyzvala veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny. Demonstranti pak v Bejrútu v sobotu vzali útokem budovy ministerstev a poškodili kanceláře Sdružení libanonských bank. Policie proti nespokojencům použila slzný plyn.

Hasičský sbor v neděli rovněž uvedl, že čeští záchranáři se z Bejrútu vrátí v úterý. Následně je čeká karanténa spojená s testováním na nemoc covid-19. Záchranáři by měli přiletět armádním letounem airbus kolem druhé hodiny odpoledne. Jejich vybavení by měl do Česka o několik hodin později dopravit letoun CASA. K přepravě záchranářů do Libanonu bylo využito letadlo soukromých aerolinek Smartwings, což vyvolalo kritiku.

Domů se vrací i tým německých expertů na vyhledávání lidí v troskách. Žádnou osobu v budovách poničených explozí neobjevili. Jak uvedl vedoucí záchranného týmu Jörg Eger, několik jejich specialistů nicméně ještě v Bejrútu zůstane až do čtvrtka a budou pomáhat zjišťovat, podobně jako český tým, jak bezpečné jsou poškozené budovy.

