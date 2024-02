Černý scénář budoucnosti Ruska znervózňuje Západ. Pokud Putin zůstane, bude reálnější

Zatímco se blíží druhé výročí invaze na Ukrajinu, režim Vladimira Putina pevně drží. Země přešla na válečnou ekonomiku a snaží se válku na Ukrajině po počáteční blamáži za každou cenu zvrátit na svou stranu. Co se může stát s jeho vládou v příštích letech, odhaduje odborník z předního amerického think-tanku Atlantic Council. A nabízí pět scénářů Ruska v roce 2030 seřazených podle pravděpodobnosti.

1. Válka pokračuje dál a Putin také

Analytik a autor nové studie think-tanku Atlantic Council Michael Casey jako nejpravděpodobnější scénář popisuje, že dokud bude Vladimir Putin u moci, válka na Ukrajině bude pokračovat. "Bude prostě čekat, až se Západ unaví. Taková strategie je pro něj tou nejpravděpodobnější cestou k vítězství," píše Casey s tím, že se šance ještě zvýší v případě, pokud v listopadu bývalý americký prezident Donald Trump znovu vyhraje volby.

Trump dlouhodobě odmítá Ukrajinu vojensky podporovat, čehož se dlouhodobě obávají odborníci na bezpečnost i mnozí evropští politici. Republikánští senátoři navíc nyní blokují v Kongresu finanční pomoc Kyjevu. Pokud by Trump skutečně usedl do čela Spojených států, pro Rusko by to podle Caseyho znamenalo jen dobré zprávy.

2. Putina nahradí nacionalisté

I přes stále nové snahy Kremlu utužovat režim a prohlubující se problémy v ekonomice i společnosti průzkumy ukazují, že obliba Vladimira Putina mezi Rusy téměř neklesá. Jak Aktuálně.cz popsal novinář žijící v Moskvě Jiří Just, Rusové si na nic nestěžují, protože je prezident uplácí vyššími sociálními dávkami a důchody.

Analytik Casey předpovídá, že se Putin v blízké době nebude potýkat s revolucí, která by vzešla zespoda od občanů. "Pokud si však Rusové časem začnou uvědomovat, co se doopravdy děje, příležitosti by se mohli chopit ruští nacionalisté, kteří jsou ve své kritice Putina čím dál hlasitější," míní. Podle tohoto scénáře by šéfa Kremlu vystřídali u moci.

Že Rusko disponující jadernými zbraněmi není tak stabilní, jak Putin Rusům namluvil, se ukázalo loni v červnu, kdy šéf žoldnéřů z Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin zahájil ozbrojené povstání a tažení na Moskvu. Přestože k žádné revoluci nakonec nedošlo a Prigožin později zemřel při letecké havárii, ruský režim se na chvíli otřásl v základech.

"Pro Putina to byla ta největší výzva od převzetí moci v roce 2000. Není těžké si představit, že se takový scénář bude opakovat. Ruský politický aparát se už koneckonců začal štěpit - rozšířily se výbory frustrovaných veteránů a nezaměstnaná ruská mládež stále více tíhne k nacionalistické rétorice," připomíná Michael Casey.

3. Putina svrhne "vláda odborníků"

Znepokojení v budoucnu nemusejí být jen běžní Rusové. Podle třetího scénáře v Rusku může dojít k puči, při kterém Putina svrhne skupina podporovatelů režimu z jeho vlastních řad. "Jelikož za většinou hlavních politických rozhodnutí Kremlu stojí Putinovy osobní zájmy, může se to přestat líbit i lidem z jeho blízkého okolí. A hlavně v případě, že půjde dál přes mrtvoly, jen aby dosáhl svého," píše autor studie.

Vlády by se v takovém případě ujal nový, nedemokratický režim, v jehož čele stane elita proškolených odborníků. Ten by pak propustil některé vězně a opoziční politiky, a i když by si ponechal anektovaný Krym, stáhl by ruská vojska z území Ukrajiny.

4. Zavládne demokracie

Byť Michael Casey popisuje tento scénář jako velmi nepravděpodobný, není vyloučeno, že se nespokojení Rusové v reakci na neúspěchy na Ukrajině a desetisíce mrtvých vojáků vydají do ulic.

Podle tohoto scénáře by k masovým demonstracích došlo nejen v Moskvě, ale po celém Rusku. Po následné revoluci dojde ke svobodným volbám a vítězství demokracie. Autor studie však zdůrazňuje, že v Rusku není skoro žádná relevantní opozice. "Jakékoliv sny o zcela demokratickém Rusku jsou v dohledné budoucnosti pouhými iluzemi," připouští.

5. Chaos a občanská válka

Poslední, nejméně pravděpodobný scénář, počítá s případem, že v důsledku chudoby a válečných neúspěchů na Ukrajině za pár let v Rusku dojde k rozpadu veškerého řádu a nastane chaos a anarchie. "Taková možnost je na první pohled potenciálně nejnebezpečnější nejen pro Rusko, ale i pro Západ," říká Casey s tím, že by mohlo hrozit i odjištění ruského jaderného arzenálu.

"Pravděpodobnost, že se něco takového stane, je momentálně hodně malá, ale postupem času se bude zvyšovat, pokud Putin zůstane u moci a ruská ekonomika půjde nadále ke dnu," předpovídá analytik z Atlantic Council.

