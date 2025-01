"Je mi ho líto. Nechápe, co se děje." Bývalý spojenec Kremlu tvrdě zúčtoval s Putinem

"Je mi ho tak líto. Nerozumí tomu, co se děje. Opravdu to nechápe," řekl na adresu Vladimira Putina bývalý ruský politik Vasilij Jakemenko v dvouhodinovém rozhovoru s youtuberem Stanislavem Roženkovem. Dříve klíčový muž Kremlu patřil k hlavním postavám, které stály za nacionalistickými mládežnickými organizacemi. Zároveň přiznal, že si během práce pro Putinův režim "ukryl šílenou sumu peněz".

Jakemenko v minulosti řídil několik ruských provládních skupin mládeže včetně nejznámější organizace Naši, která se profilovala jako "mládežnické demokratické antifašistické hnutí". Nezisková zpravodajská organizace The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) ji popisovala jako "Putinovu soukromou armádu". Západní kritici ji pak srovnávali například s Hitlerjugend v nacistickém Německu.

Bývalý významný představitel ruské politické elity si v rozhovoru na začátku ledna nebral servítky. "Ukryl jsem si šílenou sumu peněz ve zlatě a v diamantech. Čas od času něco z toho prodávám. Něco z toho jsem roztavil a žiju z toho. Postavil jsem si dům, a ne jen jeden," uvedl upřímně.

Zakladatel organizace Naši se také označil za "podvodníka" a na rovinu řekl, že vládní úředníci v Rusku nejsou jiní. "Kdybych si v určitém okamžiku bystře neuvědomil, že jsem totální 'degen' pracující ve vládě, pracující v Kremlu, nikdy v životě bych nepochopil nic z toho, co chápu dnes. Než jsem odešel z vlády, myslel jsem si, že všichni lidé jsou víceméně stejní jako já - obyčejní lumpové," dodal.

Kromě přiznání o "ukradených penězích" a "lumpech" v ruských státních službách se Jakemenko pohrdavě vyjádřil ke schopnostem Putina jako vůdce. Několikrát zopakoval, že ruský prezident "nerozumí" výzvám, kterým národ čelí, ačkoli se snažil svalit většinu viny hlavně na jeho neschopné a zkorumpované pomocníky.

"Je mi ho tak líto. On nechápe, co se děje. Skutečně tomu nerozumí. Je to takový ten rozhodný chlap, který chce sakra něco udělat, ale vůbec nechápe, kde a co dělá špatně. A pak je obklopen těmi chlápky, kteří jsou úplně mimo realitu a dávají mu rady. Přitom je jeden hloupější než druhý," vysvětlil.

"Ať se tam snažíte cokoliv napravit, nic nefunguje, protože kamkoliv se podíváte, buď tam sedí člověk jako já, který nemá o ničem ani páru, nebo je to někdo, kdo chce jen něco ukrást. A nemá ani ponětí, co je třeba vyřídit," doplnil.

Jakemenko také otevřeně mluvil o organizaci Naši, která čelila řadě kontroverzí. Zástupce Státní dumy Sultan Chamzajev i proto požádal ruský Federální vyšetřovací výbor, aby prošetřil Jakemenkovy poznámky ohledně toho, že zakladatel Naši otevřeně přiznává korupci a "chlubí se extrémním cynismem".

Chamzajev ve svém dopise úřadům také Jakemenka obvinil z "urážky samotné struktury ruského státu" a z "nepodloženého obvinění z korupce a úplatkářství proti vysoce postaveným úředníkům". K rozhovoru se vyjádřil i ruský krajně pravicový politický filozof Aleksandr Dugin, který Jakemenka na sociální síti Telegram označil za "skutečného parchanta".

