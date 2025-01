To video rozhodilo i znalce Kremlu. Elitní ruský velitel se paktuje s šílencem

“Shodli jsme se, že máme společného nepřítele.” Jeden z nejznámějších ruských neonacistů Alexej Milčakov se společně s čečenským důstojníkem Aptem Alaudinovem objevil na bizarním videu, které kolovalo na sociálních sítích. O pozadí jeho vzniku nedávno informoval novinář Semjon Rešetlov z Rádia Svobodná Evropa, jehož poznatky shrnul nezávislý investigativní server Meduza.

Alaudinov na videu mluví o společném cíli. "Našli jsme společnou řeč. Nechceme, aby si někdo myslel, že se tu někdo někoho bojí nebo někoho k něčemu nutíme," dodává na videu Milčakov. Podle Meduzy jsou tito dva muži "podivnými společníky", kteří se možná sešli, aby měli větší publicitu.

Analytici se pozastavili hlavně nad tím, proč by velitel nejznámější čečenské speciální jednotky (Alaudinov je vrchní politruk ministerstva obrany a šéf čečenského specnazu Achmat, který minulý rok krátce zastínil i vůdce Ramzana Kadyrova, pozn. red.) vyhledával společnost někoho jako je Milčakov. Podle Rádia Svobodná Evropa zůstal tento neonacistický vůdce viditelnou mediální postavu, i když jím všichni opovrhují.

Podle několika zdrojů Rádia Svobodná Evropa totiž i mnozí ruští nacionalisté Milčakova považují za vyvrhele. "Jeho charakteristickým rysem není to, že je nacista, ale to, že je to maniak, který veřejně zabíjel štěňata a tvrdil, že vraždy mu přinášejí sexuální uspokojení," popsal ekonom a člen správní rady ruské neziskové organizace Liberální mise Sergej Žavoronkov.

Koncem roku 2011 se Milčakov zviditelnil v celém Rusku tím, že zveřejnil záběry, na kterých zabíjí a následně pojídá štěně. Aktivisté za práva zvířat tlačili na státní zástupce, aby situaci řešili, ale Milčakov nebyl nikdy souzen.

"Tento mladý muž má s největší pravděpodobností poruchu osobnosti," vysvětlil soudní psychiatr, kriminalista a ředitel Střediska právní a psychologické pomoci v extrémních situacích Michail Vinogradov.

Na Ukrajině také bojuje Milčakova neonacistická polovojenská jednotka "Rusič", která čelí obvinění z četných válečných zločinů, včetně rabování, mrzačení zajatců a poprav. Tato zvěrstva mu vynesla pověst "extrémního brutálního člověka", uvedli v září 2022 členové amerického ministerstva financí, když na Milčakova uvalili další sankce.

Prohřešky jeho jednotky jsou natolik závažné, že dokonce jeden z poslanců ruského parlamentu podal v červenci 2022 podnět policii, aby vyšetřila válečné zločiny této skupiny proti válečným vězňům. V září 2022 poté sociální síť Telegram zablokovala kanál jednotky "Rusič" poté, co podněcovala čtenáře k brutálním vraždám neozbrojených lidí.

Historik a sociolog Nikolaj Mitročin popsal, že Milčakov je vyvrhelem dokonce i mezi ruskými nacionalisty a jeho polovojenská skupina zřejmě trpí nedostatkem nových rekrutů. "Není mnoho lidí ochotných bojovat pod velitelem s nestabilním psychickým chováním. Dlouhou dobu je problémem i financování," dodal.

Po společném videu s čečenským velitelem si mnozí kladli otázku, proč se právě tito dva muži dali dohromady. "Alaudinov se vyžívá v mediální pozornosti a setkání s Milčakovem bylo prostředkem, jak vyvolat ‘výraznou reakci veřejnost’. Věděl, že video vyvolá velký rozruch," vysvětlil Rádiu Svobodná Evropa jeden z ruských analytiků, který si přál zůstat v anonymitě.

Dodal, že čečenský velitel zmizel z celostátního zpravodajství poté, co se pohraničníkům nepodařilo rychle vyřídit ukrajinské invazní jednotky v Kurské oblasti, kde v současnosti působí Alaudinovi muži, a proto velitel nyní hledá jiné prostředky, jak se zviditelnit a přilákat pozornost médií.

Dokonalý důkaz o stavu ruské armády. Je mnohem slabší, než si myslíme, říká Foltýn (celý článek s videem zde)