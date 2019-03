Bývalý poslanec Texasu s minulostí rockera. O'Rourke chce bojovat o funkci prezidenta

Někdejší texaský poslanec Beto O'Rourke se bude ucházet o nominaci Demokratické strany pro prezidentské volby v roce 2020. Informovala o tom agentura AP. Tento šestačtyřicetiletý španělsky hovořící demokrat svůj úmysl ohlásil místní televizní stanici KTSM.

Loni při volbách do Senátu v Texasu O'Rourke svedl těsný souboj s republikánem Tedem Cruzem a vedl si v tomto státě lépe než jiní demokraté v minulých desetiletích.

O'Rourke rozšiřuje už dlouhý seznam uchazečů o nominaci. Jsou na něm senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová, Kamala Harrisová, Amy Klobucharová nebo Cory Booker.

O'Rourkeovo první jméno je přezdívka odvozená z jména Robert, vzniklá za jeho dětství v El Pasu. Věnoval se rockové hudbě, má irské kořeny a v loňské kampani při volbách do Senátu se mu podařilo dát dohromady 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Projezdil tehdy všech 254 texaských okresů a o cestách hojně informoval na sociálních sítích.

"Jsem hrdý na to, co El Paso udělalo a co představuje. Zčásti je to důvod, proč kandiduji," řekl, když ohlásil svou kandidaturu.

Podle AP sice O'Rourke kapaní do senátních voleb vyvolal hodně pozdvižení, ale zatím neprokázal mnoho obratnosti v domácí ani zahraniční politice. Navíc coby běloch vstupuje do boje, v němž budou ženy a černoši.

Za jeho oficiální ohlášení kandidatury se považuje video, na němž před kamerou a s manželkou po boku O'Rourke říká, že to "bude pozitivní kampaň, která bude od všech vyžadovat to nejlepší, co v nich je, a pokusí se sjednotit velmi rozdělenou zemi".

Video: Připomeňte si návštěvu Andreje Babiše v Bílém domě