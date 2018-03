Skripal popíral, že je zrádce a chtěl zpátky domů. Psal kvůli tomu Putinovi, tvrdí jeho přítel

před 33 minutami

Londýn/Moskva - Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal psal prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby mu dovolil vrátit se domů. Britské BBC to řekl Skripalův přítel ze školních let Vladimir Timoškov. Kreml popírá, že by podobný dopis obdržel.

Skripala a jeho dceru v jihoanglickém městě Salisbury otrávil na začátku března neznámý útočník nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Oba stále zůstávají v kritickém stavu v nemocnici. Londýn z otravy obviňuje Moskvu, Kreml to rezolutně odmítá.

Jak uvedl Vladimir Timoškov, Skripal popíral, že by byl "zrádce", a žádal o odpuštění. Bývalého plukovníka vojenské rozvědky GRU ruský soud v roce 2006 odsoudil ke třinácti letům vězení za špionáž ve prospěch Británie. Údajně za odměnu 78.000 liber poskytoval v 90. letech informace o ruských rozvědčících působících v Evropě. V roce 2010 ho spolu s dalšími třemi osobami Moskva vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA.

Skripal se od své výměny usadil v jihoanglickém městě Salisbury, kde poslední dobu žil podle všeho se svou dcerou. Jeho syn zahynul podle britských médií s přítelkyní při autonehodě před rokem během návštěvy Ruska. Skripalova manželka zemřela na rakovinu krátce po odstěhování do Británie.

Podle Timoškova se staří známí a spolužáci od Skripala odvrátili poté, co byl obviněn z velezrady. Měli totiž pocit, že zradil svou zemi. Timoškov se se Skripalem znovu spojil prostřednictvím jeho dcery Julije a v rozhovoru s BBC zavzpomínal na jejich půlhodinový telefonát. Bývalý plukovník se podle svých slov nepovažoval za zrádce vzhledem k tomu, že "přísahu složil své socialistické vlasti, Sovětskému svazu a nikoli Rusku." Údajně litoval toho, že byl dvojitým agentem, protože se následně jeho život stal "jedním velkým zmatkem", tvrdí jeho dávný přítel. Do Ruska se prý Skripal toužil vrátit, protože chtěl opět vidět svou matku, bratra a další příbuzné.