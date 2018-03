Ruský velvyslanec byl "na koberečku". Bylo to věcné, řekl Stropnický a vyzdvihl české chemiky

před 9 minutami

Martin Stropnický. | Video: DVTV

Náměstek Ivo Šrámek se ve středu odpoledne sešel s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským. Toho si předvolal ministr zahraničí Martin Stropnický kvůli výrokům ruské strany o tom, že jed novičok použitý při útoku na přeběhlého ruského agenta v Británii, mohl pocházet z Česka. "Hovor byl věcný, velvyslanec vyslechl naše výhrady," řekl ministr. Zároveň zdůraznil, že ruské výroky patrně pramení z toho, že v Česku je tradice chemických vojsk. "Chemici jsou naší silnou stránkou i v rámci aliance a to znamená, že s určitými látkami se pracuje," dodal Stropnický. Zároveň zdůraznil, že co se týče případného vyhošťování ruských velvyslanců, měla by Evropa postupovat jednotně.

