Berlínský novinář: Dřív jsme jen spekulovali. Bystroňova kauza Němcům otevřela oči

Odhalení české kontrarozvědky BIS, že poslanec za krajně pravicovou Alternativu pro Německo Petr Bystroň dostal peníze od ruské vlivové organizace, Němce příliš nešokovalo. Strana je z napojení na Rusko podezřívaná dlouhodobě, vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz novinář předního deníku Süddeutsche Zeitung Daniel Brössler.

Případ, o kterém informoval německý týdeník Spiegel a český Deník N, rezonuje už více než dva týdny. BIS odhalila, že k předání peněz Bystroňovi mělo dojít v Praze, a vláda Petra Fialy (ODS) následně uvalila sankce na dva proruské politiky a společnost Voice of Europe. Hotovost do Česka údajně vozil neopatrný kurýr. V Německu se o skandálu píše ještě více.

Bystroň, který z tehdejšího komunistického Československa emigroval v roce 1987 do Německa, je poslancem za AfD a v současnosti také dvojkou její kandidátky do Evropského parlamentu. "Řekl bych, že patří spíše k pravicovému křídlu této už tak pravicové strany," popisuje novinář Brössler. Vlivová síť, kterou BIS odhalila, šířila prokremelské vidění světa a snažila se ovlivnit právě červnové volby do europarlamentu.

Bavorský politik s českými kořeny podle Brösslera nepatří k úplné špičce momentálně druhé nejsilnější německé strany. Pro média byl zajímavý jako člověk aktivní v zahraniční politice, zasedající v zahraničním výboru Bundestagu. Zvláště v posledních letech veřejně zastával stále více proruské postoje a kritizoval Západ.

Zjištění, že Bystroň dostával peníze od Rusů, německý reportér nepovažuje v tomto kontextu za šokující. "AfD je dlouhodobě podezřívaná z toho, že je tak proruská a užitečná pro Kreml, že tam mohou být i finanční zájmy. Zatím o tom nebyly žádné důkazy, takže jsme mohli pouze spekulovat," říká novinář, který dříve působil jako zpravodaj v Moskvě, Varšavě nebo Bratislavě a dnes je vedoucím redaktorem parlamentní redakce Süddeutsche Zeitung.

Rusko je nepřítel

Pro mnoho Němců se kauza stala dobrou připomínkou, čeho všeho je Kreml schopný. "Hodně se mluví o tom, že my v Německu si musíme uvědomit, že v Rusku máme skutečně nepřítele, který chce demokracii zničit. V jiných zemích ve střední Evropě je to jasné už roky, ale v Německu trvalo velmi dlouho, než si to uvědomila velká část obyvatelstva," podotýká novinář.

Brössler také připomíná, že se nejedná o první podobnou kauzu. Už koncem loňského roku britský deník The Guardian napsal, že oceňovaný dokumentarista a publicista Hubert Speipel získal 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun) od spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ve svých dílech vyobrazoval Rusko v pozitivním světle, což také dělal.

"Lidé si uvědomili, že nejde jen o nějakou osobní náklonnost, ale o finanční zájmy. Proto je i Bystroňova kauza tak důležitá," domnívá se Brössler. Obviněními proti politikovi se už začalo zabývat vedení Bundestagu i státní zastupitelství v Mnichově. Zahájené takzvané předběžné vyšetřovací řízení ale neznamená, že by poslanec byl podezřelý. Souvisí s prověřením aktuálních zpráv v médiích.

Strana se ho drží

Petr Bystroň veškerá nařčení odmítá. "Já jsem na taková obvinění už zvyklý, blíží se volby a my toto ve volební kampani posloucháme neustále. Vládní struktury u nás v Německu se nás snažily už v minulosti očerňovat, stejně tak bavorská tajná služba. Samozřejmě to není pravda," řekl například v rozhovoru pro server iDnes.cz.

Jeho spolustraníkům vysvětlení stačí a AfD se za něj postavila. Zpočátku se přitom i uvnitř strany ozývaly hlasy, aby Bystroň celou kauzu vysvětlil, ty ale postupně ustaly. "Čím více je Petr Bystroň kritizován zvenčí, tím více je hájen uvnitř strany. Jejich postup je vždy stejný: všechna obvinění jsou falešná," popisuje dynamiku uvnitř AfD Brössler.

Její nejvěrnější voliče aféra podle novináře Süddeutsche Zeitung také neodradí, protože žijí spíše v sociálních bublinách a klasickým zprávám nevěří. "Když můžete mít v Americe voliče Donalda Trumpa, kteří dodnes věří, že volby byly zfalšované, můžete mít v Německu ty, kteří budou přesvědčeni, že je to všechno jen propaganda," dodává.

Video: Peníze proudily i přes Česko. Roli má Putinův muž, říká novinářka, která odhalila Bystroňovu aféru (10. 4. 2024)