"Je to příliš i na AfD." Přední německá média se věnují kauze poslance Bystroně

Kauzy spolkového poslance Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně si ve čtvrtek ve zpravodajství a v komentářích všímají všechna přední německá média. Zdůrazňují přitom, že Bystroň čelí tlaku i z vlastní strany. Deník Süddeutsche Zeitung k tomu poznamenal, že Bystroňovy přátelské postoje vůči Rusku jsou příliš vstřícné i na poměry AfD.

To, že AfD žádá od Bystroně vysvětlit podezření ohledně údajného pobírání úplatků od proruské sítě, zařadila do hlavního zpravodajství televize Welt. Ta také uvedla, že Bystroňovi, který je dvojkou na kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu hrozí, že mu strana prozatím zakáže účastnit se kampaně. Jasno v této věci by mělo být v pondělí, kdy zasedne vedení AfD, kterému chce Bystroň věc osobně objasnit.

Magazín Der Spiegel, který spolu s Deníkem N před týdnem kauzu odstartoval, ve čtvrtek na svém webu napsal, že Bystroň přijímání plateb z Moskvy popírá. "Přesto z jeho vlastní strany přicházejí jasné výzvy," poznamenal magazín o žádostech vedení AfD, aby Bystroň věc vysvětlil.

"Tlak na kandidáta eurovoleb roste," uvedl ve čtvrtečním příspěvku německý veřejnoprávní rozhlas Deutschlandfunk.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzval k tomu, aby se podezření ohledně Bystroně objasnila co nejdříve a zcela otevřeně. "Nejlépe ještě před volbami do Evropského parlamentu," poznamenal list.

Bystroňovi, který je českého původu, se ve čtvrtek opět věnuje německá mutace serveru Politico ve svém ranním přehledu významných událostí. Politico ho zařadilo do čela výčtu dění. "Petr Bystroň se dostává do úzkých. Zahraničněpolitický mluvčí AfD ve Spolkovém sněmu čelí tlaku ze všech stran, včetně vedení své vlastní strany, aby vysvětlil podezření z údajného ruského ovlivňování a placení," uvedl server.

Objasněte kauzu, vyzvalo vedení AfD

Bystroně vedení AfD vyzvalo e-mailem, aby do čtvrtečních 14:00 spolupředsedům strany Alici Weidelové a Tinu Chrupallovi kauzu písemně objasnil. AfD jeho prohlášení ve čtvrtek odpoledne obdrželo, informovala DPA, která má dopis k dispozici. Bystroň v něm odmítl podezření, že od proruské sítě a od Rusů přijímal úplatky.

"Nikdy jsem od pracovníka VoE (nebo od nějakého Rusa) nedostal peníze či kryptoměnu," napsal Bystroň. Poznamenal, že vládní činitelé se pokouší vysoké volební preference opozice zvrátit očerňující kampaní a s pomocí tajných služeb. Dodal, že podezření vůči němu jsou lži a falešná obvinění.

Zkratka VoE, kterou Bystroň použil, odkazuje na nyní zablokovanou platformu Voice of Europe. Ta publikovala protiukrajinské a proruské postoje a Bystroň tomuto médiu v minulosti poskytoval rozhovory.

Bystroň už dříve řekl, že si s vedením strany chce osobně promluvit po velikonočních prázdninách, které v Berlíně skončí na konci tohoto týdne. Podle webu Politico tón e-mailu prozrazuje, že AfD je děním kolem Bystroně znepokojena, a to obzvláště poté, kdy Deník N informoval, že česká Bezpečnostní informační služba své podezření zakládá na zvukových nahrávkách.

Kauze by se v příštím týdnu mohl věnovat výbor pro vnitro Spolkového sněmu. Příslušnou žádost již podala poslankyně Levice Martina Rennerová, jak ve středu sdělil její úřad.

Poslankyně chce, aby spolková vláda na středečním zasedání výboru předložila zprávu o možném ovlivňování politiků a politických stran prostřednictvím skrytých plateb například přes nyní uzavřenou platformu Voice of Europe. Rennerová chce rovněž vědět, jaké případné důsledky z toho plynou pro německou kontrarozvědku.

Zda výbor požadavek Rennerové skutečně na program jednání zařadí, zatím jasné není. "To se rozhodne až v příštím týdnu," dodali zástupci parlamentní kanceláře poslankyně.

Agentura DPA uvedla, že návrh Rennerové se u představitelů vládních stran setkal s pochopením, takže téma by se skutečně na výbor mohlo dostat. Poslanec liberálních svobodných demokratů (FDP) Johannes Vogel dokonce podle portálu Politico v souvislosti s kauzou zmínil podezření z vlastizrady. Pokud se podle Vogela ruské platby potvrdí, byl by to vážný skandál.

Bystroňův postoj k Ukrajině

Server Politico uvedl, že opoziční konzervativní unie CDU/CSU nevylučuje, že by Bystroň mohl být zbaven poslanecké imunity, protože pokud jsou zprávy z Česka správné, měl by případ převzít státní zástupce.

Deník Süddeutsche Zeitung se ve čtvrtečním článku věnuje nejen tomu, že Bystroň čelí tlaku od své AfD, ale připomíná také jeho proruské postoje a jeho kritiku protiruských sankcí. Ty podle listu překračují i měřítko AfD. Zmínil rovněž, že poslanec odmítá zbrojní pomoc Ukrajině, která se brání ruské invazi. "Při debatě ve Spolkovém sněmu o dodávkách německých tanků se to nezdráhal přirovnat k vyhlazovací válce národních socialistů (nacistů) proti tehdejšímu Sovětskému svazu," připomenul Süddeutsche Zeitung.

Bystroň loni v lednu, kdy v Německu vrcholila debata o tom, zda Ukrajině poskytnout německé tanky Leopard, obvinil konzervativní unii CDU/CSU, že se po vzoru svých dědů jako za druhé světové války snaží poslat tanky proti Rusku. Unie tehdy na sociálně demokratického kancléře Olafa Scholze opakovaně naléhala, aby s předáním německých tanků Ukrajině souhlasil.

"To zkoušeli už vaši dědové," řekl Bystroň konzervativcům k jejich návrhu dodat Ukrajině zbraně. "A jak to skončilo? Nesmírným utrpením, miliony mrtvých a ruskými tanky tady v Berlíně," dodal tehdy Bystroň.