Bylo to spiknutí. Rusko poprvé přiznalo státem řízený doping

před 31 minutami

Rusko poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený doping. "Bylo to institucionální spiknutí," řekla pro deník New York Times ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová. Americkému listu ruští úředníci v několika rozhovorech popsali, jak zaměstnanci agentury falšovali vzorky moči a dodávali sportovcům látky na zvýšení výkonnosti. To vše se údajně dělo za podpory bezpečnostních služeb a pod přímým dohledem zástupce ministerstva školství. Do dopingu bylo podle zjištění Mezinárodní antidopingové agentury WADA zapleteno více než 1000 sportovců ve 30 různých sportech.

autor: Zahraničí