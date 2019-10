Brity zřejmě čekají předvánoční volby. Premiéra Johnsona podpoří labouristé

Británie zřejmě směřuje k prosincovým předčasným volbám poté, co jim podle tamních médií vyjádřil podporu i lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn. Labouristický předák po schůzi svého stínového kabinetu uvedl, že dojednání tříměsíčního odkladu brexitu splnilo jeho podmínku ohledně eliminace rizika brexitu bez dohody.

Jeremy Corbyn u voleb do Evropského parlamentu. | Foto: Reuters

Britská vláda v úterý předkládá poslancům návrh zákona, který by umožnil uspořádat volby 12. prosince. Příslušný návrh zákona začne dolní komora parlamentu projednávat po 14:00 SEČ.

"Neustále jsem říkal, že jsme na volby připraveni a že naše podpora závisí na tom, zda je brexit bez dohody mimo hru," uvedl Corbyn v prohlášení. Poslední kroky 27 zemí EU prý pro následující tři měsíce zmíněnou podmínku naplnily. Členské státy unie v pondělí souhlasily s britskou žádostí o "pružný" odklad brexitu do konce ledna 2020, potřebný právní postup by měl být velmi brzy u konce.

"Teď spustíme nejambicióznější a nejradikálnější kampaň za skutečnou změnu, jakou kdy naše země viděla," dodal Corbyn.

Britský premiér Boris Johnson se za poslední dva měsíce třikrát pokoušel vyvolat předčasné volby, jeho plány ale nikdy nezískaly potřebnou podporu dvou třetin poslanců. Nyní se premiér snaží svého cíle dosáhnout alternativní cestou, při níž stačí hlasy prosté většiny poslanců.

Opatření však musí projít všemi fázemi legislativního procesu a může být pozměňováno, konečný výsledek tak zdaleka není jasný. Očekávají se například spory ohledně data předčasných voleb, protože část opozice požaduje termín 9. prosince. Konzervativní straně premiéra Johnsona schází k hlasovací většině několik desítek poslaneckých křesel.

Pokud by parlament předvánoční volby schválil, znamenalo by to, že Britové půjdou k volebním urnám v prosinci poprvé po téměř 100 letech.