Británie vyhlíží jednání s EU o irské pojistce, Brusel se ale změnám v brexitu brání

Británie očekává, že brzy zahájí debatu s Evropskou unií o možnostech, jak nahradit takzvanou irskou pojistku v brexitové dohodě. Řekl to v pátek mluvčí britské premiérky Theresy Mayové.

Evropská unie ale dlouhodobě odmítá znovu otevřít již dojednanou dohodu. Například německá ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová v pátek zopakovala, že pojistka je jediným možným řešením problému irské hranice. Podle britského ministra pro mezinárodní obchod Liama Foxe by však Evropská unie pod tlakem zpomalení tempa hospodářského růstu nakonec mohla ustoupit.

"My v Británii hledáme možnosti, jak zajistit tyto změny, a pak můžete očekávat, že o nich budeme zakrátko diskutovat s Bruselem," řekl na tiskové konferenci mluvčí premiérky Mayové s odkazem na irskou pojistku. Mayová podle něj absolvovala od úterního hlasování, ve kterém poslanci podpořili její záměr znovu otevřít vyjednávání s EU o podmínkách odchodu Británie z bloku, řadu jednání ve snaze vyřešit pat kolem irské pojistky.

Pojistka má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která po odchodu Spojeného království z EU zůstane součástí evropské sedmadvacítky.

Brusel dlouhodobě upozorňuje, že pojistka je už v nynější podobě kompromisem respektujícím požadavky Británie, která si stejně jako Irsko od počátku nepřála přísný hraniční režim na společné pozemní hranici.

Německá ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová, která zároveň vede kandidátku sociální demokracie (SPD) do květnových voleb do Evropského parlamentu, nevidí žádné jiné reálné řešení problému irské hranice, než je takzvaná irská pojistka vepsaná do aktuální brexitové dohody. "Rozhodně nepřijmeme mezi Irskem a Severním Irskem hranici v normálním slova smyslu. To je něco, co jsme od začátku jasně říkali," uvedla Barleyová v rozhovoru s irskou veřejnoprávní stanicí RTÉ.

"Británie nepřišla s žádným návrhem a já si myslím, že my musíme zůstat v otázce pojistky opravdu silní," dodala německá politička, jejíž otec je Brit.

Podle britského ministra pro mezinárodní obchod Liama Foxe by ale mohly evropskou sedmadvacítku nakonec obměkčit obavy ze zpomalení růstu ekonomiky. "Včera jsme viděli, že Itálie už je oficiálně v recesi. Viděli jsme útlum v německém hospodářství, ve francouzském hospodářství," řekl Fox, podle kterého teď není "ta správná doba" zavádět další nepotřebnou nestabilitu do evropského hospodářství.

"Proto doufám, že Evropská unie pochopí, že nejlepší cestou kupředu pro nás pro všechny je co nejrychlejší dohoda," dodal ministr, který patřil už před referendem v roce 2016 k předním zastáncům takzvaného tvrdého brexitu.

Německý list Die Welt v pátek také zveřejnil odpověď některých britských politiků na otevřený dopis, který před dvěma týdny zveřejnil list The Times. Brity v něm emotivně vyzvali vrcholní němečtí politici a zástupci hospodářských i kulturních organizací, aby zůstali v unii. Jde například o předsedkyně vládních stran CDU Annegret Krampovou-Karrenbauerovou a SPD Andreu Nahlesovou.

Britští poslanci, mezi nimiž ovšem není žádný politik z vrcholných pater, v nově zveřejněném dopise slibují Němcům, že zůstanou jejich přáteli i po brexitu.

