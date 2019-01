O textu brexitové dohody znovu jednat nebudeme, vzkázal Britům za EU Tusk

Nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách vystoupení Británie z Evropské unie není možné. Na dnešní večerní hlasování britské Dolní sněmovny tak reagoval mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Právě k dojednání změn týkajících se takzvané irské pojistky, která je ovšem součástí dohody, dnes britští poslanci vyzvali premiérku Theresu Mayovou.

Tuskův mluvčí zopakoval postoj unie, koordinovaný po britském hlasování s 27 hlavními městy, že "rozvodová dohoda" zůstává nejlepší a také jedinou cestou, jak zajistit spořádaný odchod Británie z evropského bloku. "Pojistka je součástí dohody o vystoupení a dohoda o vystoupení není otevřena novému vyjednávání," uvedl Tuskův mluvčí Preben Aaman. Připomněl závěry prosincového summitu EU, které jsou podle něj v tomto ohledu zcela jasné.

Zároveň ale podle Tuskova mluvčího EU27 vítá a sdílí ambici britského parlamentu vyhnout se brexitu bez dohody, tedy situaci, kdy by Británie 29. března z unie odešla, aniž by byly okolnosti takového kroku smluvně ošetřeny. Unie proto britskou vládu nadále žádá, aby co nejrychleji vnesla jasno do toho, co má nyní v úmyslu.

EU je podle mluvčího předsedy Evropské rady připravena - pokud se změní úmysly britské strany ohledně budoucího partnerství - znovu zvážit svou stávající nabídku a upravit obsah politické deklarace. V tomto právně nezávazném textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení, obě strany popisují, jak by měly vypadat v budoucnu dojednané smlouvy zajišťující úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

V reakci na hlasování v Británii Tuskův mluvčí Aaman večer v prohlášení pro média rovněž uvedl, že EU27 je připravena posoudit - a jednomyslně rozhodnout - o případné "podložené žádosti" o odkladu brexitu. Sedmadvacítka by podle něj v takové situaci brala při rozhodování v úvahu důvody, které by Londýn uvedl, i délku možného prodloužení. V takovém případě by také bylo potřeba zajistit fungování unijních institucí, připomněl Aaman. V květnu se totiž konají volby do Evropského parlamentu a s novými britskými europoslanci se nyní nepočítá.

"Budeme pokračovat v přípravách na všechny varianty vývoje, včetně scénáře (rozchodu) bez dohody," upozornil mluvčí. Unie ovšem také bude dál pokračovat s ratifikací rozsáhlé dohody o vystoupení Británie z bloku, kterou Londýn a unijní vyjednavači připravovali přibližně 18 měsíců.

Liberální europoslanec Guy Verhofstadt, který stojí v čele koordinační skupiny EP pro brexit, večer na twitteru reagoval v zásadě podobně. Europarlament podle něj podporuje Irsko a Velkopáteční mírovou dohodu. "Pro otevření či zmírnění dohody o vystoupení není většina," upozornil. Europarlament čeká debata o dění kolem brexitu ve středu, vystoupit by měl mimo jiné unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.