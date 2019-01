Mayová vyhrála "titánský boj" o brexit. Teď si ale musí poradit s Bruselem, píše tisk

Výsledek úterního hlasování v dolní komoře britského parlamentu o dalším postupu na cestě k brexitu byl podle části britského tisku triumfem premiérky Theresy Mayové. Té se podařilo po čase sjednotit své konzervativce. Další média ovšem upozorňují, že nyní musí premiérka do Bruselu, který již avizoval, že se pro něj "nic nezměnilo".

"Theresin triumf," napsal v titulku bulvární list Daily Mail, podle kterého Mayová vyhrála "klíčové hlasování, sjednotila svou stranu a rozdrtila (předsedu opozičních labouristů Jeremyho) Corbyna". Předsedkyně britské vlády podle probrexitového listu vyzvala Brusel: "Pojďme uzavřít dohodu."

Také podle listu Daily Express se podařilo Mayové sjednotit svou stranu a získat plnou podporu parlamentu pro nová jednání s Bruselem. "Nyní je to na EU," napsal list. Další bulvár - The Sun - označil výsledek parlamentního hlasování za vítězství premiérky v "titánském boji".

Tomorrow's front page: Theresa May won a titanic fight with Parliament to keep her Brexit deal alive. https://t.co/yuYDd56bQz pic.twitter.com/lvSfb2P2Yq — The Sun (@TheSun) January 29, 2019

Levicový list The Guardian úterní vývoj na cestě k brexitu označuje sice za vítězství Mayové, zároveň ale upozorňuje, že z pohledu Evropské unie se "nic nezměnilo" a premiérka jen vyvolala naděje, které zřejmě nedokáže naplnit. Nyní má britská vláda podle The Guardian dva týdny na to, aby "resuscitovala svou brexitovou dohodu".

Také list Metro upozornil, že předseda Evropské rady Donald Tusk po večerním hlasování uvedl, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné.

Podle listu Daily Mirror brexitová dohoda premiérky Mayové po úterním hlasování "vstala z mrtvých". Dodává ovšem, že je to "prozatím", neboť není vůbec jisté, zda EU tlaku britských poslanců na nová jednání o sporné irské pojistce "ustoupí".

Financial Times na titulní stránce napsaly, že se snahou přepsat uzavřenou brexitovou dohodu Mayová dostává na cestu, která vede ke střetu s Bruselem. Podle listu The Daily Telegraph Mayová nyní přenesla "brexitovou bitvu zpět do Bruselu".

Sporná irská otázka

Úternímu hlasování se také věnují média v pevninské části Evropy. Například německý deník Süddeutsche Zeitung je oproti britským listům výrazně negativnější. Píše, že slabost britské premiérky Mayové je nebezpečná pro Británii i zbytek Evropské unie.

"Působí to zoufale: Britská premiérka Theresa Mayová chce vyjednávat s EU o změnách v dohodě o vystoupení. Tím chce pro spornou dohodu přeci jen získat většinu v londýnském parlamentu," píše Süddeutsche Zeitung a připomíná, že původní dokument britští zákonodárci jasně odmítli. "Slibům Mayové, že díky změnám (dohody) najde většinu, by Brusel raději neměl věřit. Premiérka nemá svoji vlastní stranu pod kontrolou," konstatuje mnichovský deník.

Jinak to vidí deník Die Welt, podle něhož je nyní míč na straně Bruselu, který by měl ustoupit v irské otázce. "Pokud Evropané zůstanou tvrdohlaví, budou spoluzodpovědní za politické selhání," píše. Poukazuje na nejspornější otázku v brexitové dohodě, a sice o hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Francouzský tisk zase píše, že brexitová válka je ve finále. Deník Le Figaro situaci popisuje jako premiérčin ústupek základně rozhodných zastánců brexitu. Obdržela sice křehký, nicméně reálný mandát vyjednávat s unií znovu.