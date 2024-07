Cílem bylo vykopnout konzervativce, varování je to i pro vítěze, píší britská média

Parlamentní volby v Británii přinesly drtivé vítězství opozičních labouristů, výsledek je však dán především znechucením voličů z vládní Konzervativní strany a pro vítěze přináší i varovné signály. Tak vyznívají komentáře předních britských médií po čtvrtečním hlasování, které po 14 letech ukončilo vládnutí konzervativců. Analýzy poukazují i na rostoucí nepředvídatelnost britských voličů.

"Britskou politiku čekají zásadní změny," píše v deníku Financial Times komentátor Robert Shrimsley v reakci na výsledky voleb. Bulvární list The Sun hovoří o politickém zemětřesení, komentátor deníku The Guardian Rafael Behr zase o "seismické události".

Agentura Reuters si také všímá kontrastu mezi úspěchem středolevé strany a vývojem ve zbytku Evropy, kde podle ní v poslední době posílila krajní pravice. Konkrétně zmiňuje vzestup Národního sdružení političky Marine Le Penové ve Francii a úspěch populistických stran ve volbách do Evropského parlamentu.

Labouristé po neúspěchu před pěti lety nyní téměř vyrovnali rekordní zisk z roku 1997, zatímco konzervativci utrpěli nejhorší porážku v dějinách strany. Komentáře se shodují na tom, že výsledek je protestem Britů proti dlouholeté vládě pravicové strany, spíše než nadšenou podporou středolevých labouristů.

"Příběhem těchto voleb je neúprosné odhodlání elektorátu vykopnout konzervativce," napsal hlavní politický zpravodaj veřejnoprávní BBC Chris Mason. "Labouristé vyhráli, protože toryové prohráli," shrnuje vývoj Daniel Finkelstein v listu The Times. Politický zpravodaj televize Sky News Sam Coates čtvrteční hlasování označil za "volby pomsty".

Voliči jsou stále více přelétaví

Shrimsley ve Financial Times podotýká, že vzhledem k povaze vítězství a relativně nízkému zisku hlasů ve srovnání s poslaneckými mandáty možná lídr labouristů Keir Starmer nebude užívat stability, jakou jindy mohli očekávat premiéři po takovém volebním úspěchu. Podobně jako Mason z BBC dodává, že britští voliči jsou stále více přelétaví a připravení měnit politickou příslušnost.

Web Politico v analýze poukazuje i na vzestup protestní strany Reform UK, historický úspěch Liberálních demokratů a porážky, které labouristé utrpěli v několika obvodech od kandidátů podporujících Palestinu. Tyto dílčí zápletky podle článku "ukazují složitější výsledek a více roztříštěnou zemi, než by naznačovala parlamentní většina".

Jak uvádí Reuters, Británie v posledních letech procházela jednou krizí za druhou, od složitého odchodu z Evropské unie po pandemii covidu-19, a potýká se s přetíženými veřejnými službami a vysokými životními náklady. "Mnozí nevěří, že se cokoli s labouristickou vládou zlepší," dodává další z komentátorů listu The Guardian Frances Ryanová. "Starmer musí v nejbližších měsících ukázat, že to tak může být," napsala.