Británie přidává nová místa na testování řidičů kamionů u hranice s Francií

Británie zřizuje nová místa k testování řidičů kamionů směřujících z Británie do Francie, oznámil ministr dopravy Grant Shapps. Podle něj bylo deset míst k dispozici v sobotu a stejný počet se zprovozní v neděli. V příštím týdnu přibudou další. Požadavek na testování vznesla Francie, když se v Británii objevila nová mutace koronaviru.

Vláda podle ministra také hodlá pomoci firmám, které chtějí testovat už ve svých areálech, a poskytne jim zdarma testovací sady. Shapps řekl, že řidiči směřující do Francie mají být otestováni dříve, než dorazí do Kentu nebo jiného britského přístavu.

Vláda chce zrychlit provoz na hranici a oznámila, že řidiči, kteří se nechají otestovat dříve než v Kentu, budou mít právo použít pruhy pro rychlé odbavení. Na testovacích místech budou pomáhat vojáci.

U přechodů se vytvořily velké fronty kamionů, protože Francie před Vánocemi na 48 hodin uzavřela hranici a otevřela ji pak jen pro ty s negativním testem na koronavirus. Shapps řekl, že se díky vojákům a civilistů podařilo v minulých deseti dnech významně zredukovat fronty, jež se kvůli rozhodnutí Francie vytvořily.

Kromě testů i informace o opatřeních na hranici

Podle listu EveningExpress jsou lidé obsluhující testovací místa schopni poskytnout řidičům také informace o nových opatřeních na hranici, jež platí od 1. ledna, kdy Británii skončilo přechodné období po jejím loňském vystoupení z Evropské unie.

Dohoda mezi Británií a EU počítá s tím, že obchodní výměna nebude zatížena cly a kvótami, ale na hranicích je potřeba nyní předkládat patřičné dokumenty. Shapps řekl, že se nenaplnily obavy z přetížení na hranicích, což ale může být důsledek slabšího provozu o svátcích.

S novým uspořádáním není spokojeno Skotsko, kde většina jeho obyvatel v referendu v roce 2016 hlasovala proti vystoupení Británie z EU. Premiérka Nicola Sturgeonová chce uspořádat referendum o nezávislosti Skotska a v sobotu uvedla, že doufá, že se Skotsko brzy do EU vrátí.

"Prožíváme nyní brexit proti své vůli, v nejhorší možnou dobu, uprostřed pandemie a ekonomické recese," napsala na webové stránce své Skotské národní strany (SNP).

Pro odtržení Británie by se vyslovilo 58 procent obyvatel Skotska

Referendum chce Sturgeonová pořádat co nejdříve, i když v roce 2014 se zhruba 55 procent Skotů vyslovilo proti nezávislosti. Britský premiér Boris Johnson je zásadně proti dalšímu plebiscitu na toto téma. Jak uvedla agentura AFP, pokud by si ale SNP vedla dobře v květnových místních volbách, přispělo by to ke zvýšení tlaku na Londýn a pomohlo by ho to přimět k souhlasu s referendem.

Prosincový průzkum provedený pro list The Scotsman ukázal, že nyní by se pro odtržení od Británie vyjádřilo 58 procent obyvatel Skotska.

"Skotsko by bylo coby nezávislý člen Evropské unie partnerem a mohlo by stavět mosty - nejen most k budování silnější ekonomiky a spravedlivější společnosti, ale také most, který usnadní vztahy mezi EU a Británií," napsala Sturgeonová.

"Za téměř 50 let našeho členství jsme měli značný prospěch ze 'čtyř svobod' jednotného trhu, včetně volného pohybu osob. Ve Skotsku našlo domov více než 230 tisíc lidí z celé Evropy. Jsou to naši přátelé, naše rodina a my si opravdu přejeme, aby zůstali," dodala.

